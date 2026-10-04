Depois de mais de duas horas na fila, Patrus vota em BH

Depois de mais de duas horas na fila, o candidato ao governo de Minas Patrus (PT) votou neste domingo (4/5), em Belo Horizonte. Patrus chegou ao local de votação acompanhado de apoiadores por volta das 10h50 e, após votar na seção 60, no prédio 14 da PUC Minas, no campus Coração Eucarístico, conversou com a imprensa sobre a espera.

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O petista chegou ao local acompanhado do candidato a vice-governador de sua chapa Jarbas Soares Júnior (PSB), além de outros apoiadores, como Pedro Rousseff (PT), candidato a deputado federal, o deputado estadual e candidato à reeleição André Quintão (PT), o deputado federal e candidato Rogério Correia (PT) e a candidata ao Senado Áurea Carolina (PSOL).

“Eu gosto muito do contato com as pessoas, de ver, ouvir, dialogar, ver as filas, os desafios. Uma das coisas que me aquece o coração nas minhas atividades políticas, campanhas, exercendo mandatos, é esse contato com as pessoas. Eu nunca fugi deles”, afirmou.

Segundo Patrus, o contato com moradores durante a campanha também fez parte da forma como conduziu sua candidatura. “Sempre estive próximo das pessoas, das famílias, das comunidades, para a gente governar de uma forma democrática e competente”, disse.

Segundo turno

Questionado se está confiante em uma vaga no segundo turno, Patrus afirmou que prefere aguardar a decisão dos eleitores. O candidato disse estar preparado para a próxima etapa da disputa.

“Vamos aguardar. Agora a palavra final está com o eleitorado, com os eleitores. Estamos preparados para o segundo turno, para ganharmos as eleições e bem governarmos Minas Gerais”, declarou.

Patrus também avaliou a campanha do primeiro turno e destacou os encontros que teve em diferentes regiões de Minas. “Fizemos um trabalho muito sério, transparente, na campanha do primeiro turno. Andei pelos caminhos de Minas, encontrei com pessoas, reuniões, debates, que aqueceram muito meu coração”, afirmou.

O candidato disse ainda que pretende manter os compromissos que apresentou durante a campanha. “Reafirmar os meus compromissos éticos, democráticos e sociais. Essa alegria, encontrando pessoas, mas também percorrendo os caminhos do meu grande e querido estado de Minas Gerais.”

Patrus deixou o local com destino a Nova Lima, na Região Metropolitana. O candidato segue para acompanhar o vice-governador de sua chapa, Jarbas Soares Júnior (PSB), durante a votação. Ele afirmou que vai acompanhar a apuração dos votos em casa. Segundo ele, a contagem será acompanhada de seu apartamento, onde mora há quase 40 anos. “Agora a palavra final está com os eleitores”, disse Patrus Ananias (PT) após votar neste domingo (4/10), em Belo Horizonte.

Eleições 2026

O primeiro turno das eleições gerais de 2026 acontece neste domingo em todo o país. Na urna, o eleitor vota primeiro para deputado federal e, depois, para deputado estadual. Em seguida, são dois votos para o Senado, que devem ser destinados a candidatos diferentes. Caso a mesma pessoa seja escolhida nas duas votações, o segundo voto é anulado. Na sequência, o eleitor escolhe governador e, por último, presidente da República.

A votação começou às 8h e se encerra às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila até o horário de encerramento pode votar. A apuração começa após o fechamento das urnas, a partir das 17h.

Estão em disputa os cargos de governador, dois senadores, 53 deputados federais e 77 deputados estaduais, além da eleição presidencial.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.