BH: Mateus Simões vota depois de mais de duas horas na fila

O governador de Minas Gerais e candidato à reeleição Mateus Simões (PSD) votou no início da tarde deste domingo de eleição (4/10) na Escola Estadual Barão do Rio Branco, no Funcionários, bairro na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele chegou acompanhado da sua esposa, Christiana Renault, e do vice de sua chapa, Danilo de Castro.

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Simões ficou mais de duas horas na fila até conseguir votar. Apesar do movimento, o clima no local de votação era tranquilo. O candidato inclusive falou sobre a demora com a imprensa. “Voto nesse colégio há muito tempo. Aqui, a espera é sempre muito longa. Minha seção tem quase 500 eleitores”, diz.

“É uma festa demorada, essa festa da democracia no Brasil, especialmente em ano de eleição nacional. Seis votos para a população em geral é uma eleição difícil”, completa.

O candidato se mostrou confiante e disse estar “pronto para o segundo turno”. “Eu estarei envolvido no segundo turno de qualquer forma porque eu estarei no segundo turno. Eu também estarei envolvido no segundo turno nacional se o Flávio Bolsonaro não for eleito no dia de hoje”, afirma.

Governador Mateus Simões votou ao lado da sobrinha Jair Amaral/EM/D.A Press

Questionado sobre onde iria acompanhar a apuração dos votos, o governador disse que fará como de costume, e vai assistir em casa.

Questão das bets

O candidato foi questionado pela decisão de destinar R$ 32 milhões para clubes de futebol de Minas que perderam patrocínio master de casas de apostas após formalização de Medida Provisória do governo federal que proíbe jogos virtuais e apostas. “O que nós fizemos foi tentar colocar cerca de 20% do valor que as bets aportam nos clubes que as bets patrocinam”, explicou o governador, que já havia deixado claro que esses recursos não são provenientes de áreas como saúde e educação.

Simões também se manifestou especificamente contra as bets. “Imagino que ninguém que esteja acompanhando a gente seja favorável à bet. Ser favorável à bet é ser favorável a um câncer no Brasil. Temos que extirpar isso da nossa cultura ", afirmou.

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“Contra bet eu farei tudo o necessário”, completou o governador.