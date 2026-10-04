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ELEIÇÕES 2026

"Exercício democrático cumprido", diz Patrus depois de votar em BH

Candidato ficou mais de duas horas na fila antes de entrar na seção eleitoral da PUC Minas

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
04/10/2026 14:00

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Patrus votou na seção 60, localizada no prédio 14 da PUC Minas Coração Eucarístico
Patrus votou na seção 60, localizada no prédio 14 da PUC Minas Coração Eucarístico crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

“Exercício democrático cumprido”, disse Patrus Ananias (PT) após esperar mais de duas horas na fila para votar neste domingo (4/10), em Belo Horizonte. O candidato ao governo de Minas chegou à PUC Minas, no campus Coração Eucarístico, por volta das 10h50 e só entrou na seção eleitoral às 13h05.

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Patrus votou na seção 60, localizada no prédio 14 da universidade. Ele chegou ao local acompanhado do candidato a vice-governador Jarbas Soares Júnior (PSB), além de aliados que apoiam sua candidatura. Durante a espera, Patrus permaneceu no local ao lado de apoiadores e outros candidatos.

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Eleições 2026

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 acontece neste domingo em todo o país. Na urna, o eleitor vota primeiro para deputado federal e, depois, para deputado estadual. Em seguida, são dois votos para o Senado, que devem ser destinados a candidatos diferentes. Caso a mesma pessoa seja escolhida nas duas votações, o segundo voto é anulado. Na sequência, o eleitor escolhe governador e, por último, presidente da República.

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila até o horário de encerramento poderá votar. A apuração começa após o fechamento das urnas, a partir das 17h.

Em Minas, estão em disputa os cargos de governador, dois senadores, 53 deputados federais e 77 deputados estaduais, além da eleição presidencial.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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