"Exercício democrático cumprido", diz Patrus depois de votar em BH

“Exercício democrático cumprido”, disse Patrus Ananias (PT) após esperar mais de duas horas na fila para votar neste domingo (4/10), em Belo Horizonte. O candidato ao governo de Minas chegou à PUC Minas, no campus Coração Eucarístico, por volta das 10h50 e só entrou na seção eleitoral às 13h05.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Patrus votou na seção 60, localizada no prédio 14 da universidade. Ele chegou ao local acompanhado do candidato a vice-governador Jarbas Soares Júnior (PSB), além de aliados que apoiam sua candidatura. Durante a espera, Patrus permaneceu no local ao lado de apoiadores e outros candidatos.

Eleições 2026

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 acontece neste domingo em todo o país. Na urna, o eleitor vota primeiro para deputado federal e, depois, para deputado estadual. Em seguida, são dois votos para o Senado, que devem ser destinados a candidatos diferentes. Caso a mesma pessoa seja escolhida nas duas votações, o segundo voto é anulado. Na sequência, o eleitor escolhe governador e, por último, presidente da República.

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila até o horário de encerramento poderá votar. A apuração começa após o fechamento das urnas, a partir das 17h.

Em Minas, estão em disputa os cargos de governador, dois senadores, 53 deputados federais e 77 deputados estaduais, além da eleição presidencial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima