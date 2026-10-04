'Ninguém tira o título de Nossa Senhora', diz padre Júlio Lancellotti

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O padre Júlio Lancellotti afirmou que ninguém pode tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. A declaração ocorreu durante uma missa celebrada na manhã deste domingo de eleições (4/10), na Paróquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo.

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"Aqueles que não têm o que fazer, que ficam atacando Nossa Senhora Aparecida, é bom ir carpir café ou varrer a rua, que tá precisando", disse Lancellotti. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Nossa Senhora Aparecida tornou-se alvo de forte discussão na reta final das eleições presidenciais de 2026 após a circulação de uma notícia falsa que ligava o candidato Flávio Bolsonaro (PL) a um projeto de lei antigo que propunha alterar o texto sobre o título de padroeira do Brasil.

O tema encontrou terreno fértil devido à polarização entre o eleitorado católico e evangélico. Flávio chegou a acusar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de auxiliar na divulgação do conteúdo falso . A CNBB negou qualquer participação na divulgação do conteúdo e cobrou que o senador apresentasse provas da acusação. Em nota, a entidade declarou que " mentira não se combate com outra mentira ".

O candidato do PL nega defender a mudança e afirma ser vítima de uma campanha de desinformação. A discussão originou-se de um projeto de lei apresentado há quase 20 anos por outro parlamentar, que foi posteriormente arquivado.

A campanha de Flávio acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para solicitar a remoção de publicações que, segundo sua avaliação, atribuíam a ele uma posição nunca defendida.

Essa não é a primeira vez que Lancellotti fala da possibilidade de Nossa Senhora Aparecida deixar de ser padroeira. "Essa questão não é fake news, ela é antiga, e o deputado foi assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora é candidato novamente, então o projeto pode ser desarquivado a qualquer momento. A questão tomou uma proporção muito mais simbólica, e aí a linguagem simbólica acaba alterando os ânimos. Então espero que essa questão seja tratada de maneira objetiva", afirmou o padre em entrevista no início da semana.

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Durante a missa de hoje, ao final da homilia, o pároco fez um apelo aos fiéis. "Que neste dia de São Francisco, esta semana de preparação para a festa de Nossa Senhora Aparecida, neste dia em que o povo brasileiro é chamado a tomar decisões, que todos nós sejamos iluminados pela força do espírito do amor", afirmou.

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A paróquia onde o padre atua vende camisetas brancas e vermelhas em homenagem à santa com os dizeres "O Brasil tem mãe". Também está disponível um boné do Movimento Frassati Antifascista, fundado pelo padre em setembro de 2025.