Vídeo de pastor da Lagoinha com críticas à Nossa Senhora viraliza nas redes

A polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida ganhou novo capítulo com a viralização de um vídeo de 2023 do pastor mineiro Lucinho Barreto, da Igreja da Lagoinha. Na gravação, que voltou a circular nas redes sociais, ele afirma que “o Brasil não pertence a essa senhora” e que o país pertence ao “senhor Jesus Cristo”.

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Durante a pregação, Lucinho relata que pescadores encontraram, “há uns 250 anos”, uma imagem “toda suja de lodo” e afirma que, posteriormente, teria sido descoberto que ela não era negra, mas branca. “Pegaram essa imagem e fizeram dela a padroeira do Brasil. Depois, a pessoa descobriu que a imagem estava era suja, ela não era preta, ela era branca. O Brasil não pertence a essa senhora, o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo”, diz.

A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por pescadores no rio Paraíba do Sul, em São Paulo, em 1717. A partir daí, a devoção se espalhou pelo país e, em 1930, a santa foi proclamada padroeira do Brasil. O dia 12 de outubro é feriado nacional em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.





A repercussão do vídeo acontece em meio à polêmica provocada por uma declaração do senador Flávio Bolsonaro (PL), feita em agosto, de que, caso seja eleito presidente da República, decretaria que “o Brasil será de Jesus Cristo”. A fala voltou a repercutir após circularem informações, negadas pelo candidato, de que ele pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

Nesta terça-feira (29/09), a campanha de Flávio divulgou uma nota para explicar a declaração. Segundo a equipe do candidato, a promessa de decretar que o “Brasil é do Senhor Jesus” se referia a uma oração simbólica antes da cerimônia de posse, caso seja eleito. De acordo com a nota, o candidato defende o respeito a todas as religiões e expressões de fé e que a oração será um “gesto de agradecimento”.

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Ontem, o bispo Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, da diocese de Campos (RJ) e integrante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), cobrou do candidato esclarecimentos sobre o significado de “decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo”. Segundo o bispo, um presidente pode expressar sua crença pessoal, mas uma decisão de Estado precisa considerar cidadãos de diferentes religiões e também aqueles que não seguem nenhuma.