Bispo pede ajuda de Nossa Senhora Aparecida para salvar Brasil do comunismo

CORREIO BRAZILIENSE

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Dom Adair José Guimarães pediu, durante homília no primeiro dia de Novena de Nossa Senhora Aparecida neste sábado (3/10), para a Padroeira "salvar o Brasil do comunismo". O bispo ainda afirmou que o governo não deveria ser um "projeto ideológico". A autoridade foi aplaudida pelos fiéis presentes na Catedral de Brasília (DF).





O bispo também pediu que Nossa Senhora desse a esperança de que "com a boa vontade do povo brasileiro, possamos melhorar os caminhos da nossa nação, que é tão rica, mas tem um atraso gigantesco exatamente por causa da ideologia".

A autoridade religiosa aconselhou que "ninguém vote branco ou nulo". "É preciso escolher quem não tem ficha suja, quem nunca foi condenado por corrupção", indicou Dom Adair, que também pediu que os fiéis levassem os idosos para as urnas. "Não podemos nos conformar com o caos. A democracia precisa ser vivida nessa alternância de governança, tanto dos municípios e estados, quanto da nação", declarou.

Dom Adair também apontou que o católico que se diz apolítico é "o pior tipo" de cristão. "É muito triste quando a gente escuta que não gostam que falem sobre esses assuntos na igreja", destacou o bispo. "É isso que colabora para que o sistema drástico e vampiresco continue esgotando as artérias dos pobres e dos que sofrem."

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"É preciso colocar pessoas que rezam, tem fé e buscam a santidade dentro das administrações", acrescentou.