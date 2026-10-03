Flávio afirma que não disputará reeleição: 'Só preciso de um mandato'

Em live neste sábado (3/10), o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que não vai disputar um segundo mandato caso seja eleito no pleito deste ano. "Não estou preocupado com permanência no poder, tanto que sou o único candidato que, de pronto, apresentei uma PEC para acabar com a reeleição. Só quero um mandato, só preciso de um."

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O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também fez críticas ao adversário e disse que Lula não foi capaz de cumprir nenhuma das promessas feitas em seus governos anteriores.

Flávio também voltou a falar sobre o cancelamento do debate da Globo. "Eu estava muito preparado, muito à vontade, muito a fim de ir. [...] Os ministros do Supremo acabaram com o debate", disse.

Mais cedo, durante uma motociata em São Paulo, ele ressaltou que a Corte deve deixar de exercer o que chamou de função de "delegacia" e criticou a atuação de ministros do tribunal. "A Corte máxima tem que deixar de ser uma delegacia. Lamento que temos um amigo do Lula no STF fazendo de tudo, dando canetada para tentar ajudar o Lula a se reeleger", comentou.

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Flávio também declarou que o Congresso Nacional estaria sendo influenciado pelo governo e pelo STF. "A mesma coisa está acontecendo no Congresso Nacional, que está capturado pelo governo e pelo STF, que acabam querendo antecipar pautas que precisam ser discutidas após as eleições."