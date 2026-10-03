Datafolha: Lula tem 47%, e Flávio, 46%, no segundo turno

A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparece tecnicamente empatada no segundo turno, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3/10), véspera da votação. Lula tem 47% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 46%. A diferença entre os dois está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

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Há dois dias, na pesquisa anterior, Lula aparecia com 48%, contra 45% de Flávio. O novo levantamento mostra uma redução da vantagem do petista na simulação de segundo turno. Branco/nulo/nenhum permanece em 6%. Já os indecisos subiram para 2%, em 1º de outubro era 1%.

No primeiro turno, Lula aparece com 45% dos votos válidos, contra 42% de Flávio. Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos. Na pesquisa anterior, o petista tinha 45%, e o senador, 40%. Considerando os votos totais, Lula registra 42% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio soma 40%.

Na sequência dos votos válidos do primeiro turno aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Augusto Cury (Avante), com 3% dos votos válidos; e Renan Santos (Missão), com 3%. Romeu Zema (Novo) tem 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram.

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O Datafolha ouviu 4.006 eleitores. As entrevistas foram realizadas neste sábado (3/10). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026.