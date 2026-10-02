Entenda a lei que oficializou Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil há mais de 40 anos

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Mais de quatro décadas após sua promulgação, a Lei 6.802, de 30 de junho de 1980, que declarou oficialmente Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, permanece em vigor e suscita debates periódicos sobre a laicidade do Estado. A norma levanta questionamentos sobre a relação entre símbolos religiosos e a legislação nacional.

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Sancionada durante o governo do presidente João Figueiredo, a lei atendeu a um anseio da Igreja Católica e formalizou uma devoção popular já consolidada. Décadas antes, em 1930, o Papa Pio XI já havia proclamado Nossa Senhora Aparecida como a padroeira do Brasil, e a lei de 1980 representou o reconhecimento civil desse título, sendo fortalecida pela visita do Papa João Paulo II ao país naquele mesmo ano.

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O que diz a Lei 6.802 de 1980?

A Lei 6.802 é um texto curto e direto. O Artigo 1º declara o dia 12 de outubro como feriado nacional, dedicando-o ao culto público e oficial de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Já o Artigo 2º apenas estabelece a data de entrada em vigor da lei.

A sanção da lei ocorreu no fim de junho de 1980, coincidindo com o início da primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil, que se deu em julho daquele ano. Durante sua passagem, em 4 de julho, o pontífice consagrou a Basílica do Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, o que conferiu ainda mais relevância à formalização do título no calendário cívico e religioso do país.

Qual o debate sobre Estado laico e a padroeira do Brasil?

O principal argumento dos críticos da lei é que a oficialização de uma padroeira vinculada ao catolicismo fere o princípio do Estado laico, previsto na Constituição. Segundo essa visão, o poder público não deveria promover ou privilegiar nenhuma religião específica, garantindo a neutralidade em assuntos de fé.

A defesa da lei, por outro lado, se baseia no reconhecimento de um símbolo cultural e histórico de grande importância para a maioria da população brasileira. Para esse grupo, a homenagem a Nossa Senhora Aparecida transcende o aspecto puramente religioso, integrando-se à identidade e à formação cultural do Brasil.

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Existe um projeto para revogar o título?

Propostas legislativas para revogar a Lei 6.802 já foram apresentadas no Congresso Nacional. O último projeto de lei conhecido com esse objetivo foi o PL 3.198/2019, de autoria do ex-deputado Victório Galli, que buscava anular a norma sob a justificativa de fortalecer a laicidade do Estado. A proposta, contudo, foi arquivada. Desde então, o debate ressurge ocasionalmente nas redes sociais, mas sem novas propostas legislativas concretas em tramitação.