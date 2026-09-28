Nossa Senhora Aparecida: do rio Paraíba a padroeira oficial do Brasil

A fé que une o Brasil em torno de uma pequena imagem de argila foi oficializada quando o papa Pio XI assinou o decreto em 16 de julho de 1930, e a proclamação solene ocorreu em 31 de maio de 1931, no Rio de Janeiro, então capital federal. A jornada de devoção, no entanto, começou muito antes, em 1717, nas águas do rio Paraíba do Sul.

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A história narra que três pescadores, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, lançaram suas redes com pouca esperança de peixes. Em vez disso, retiraram do rio uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Primeiramente, encontraram o corpo; depois, em um novo lance, a cabeça da santa.

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Após o achado, as redes, que antes vinham vazias, ficaram repletas de peixes. O episódio ficou conhecido como o “milagre dos peixes” e deu início a uma devoção que se espalhou rapidamente. A santa, que havia “aparecido” nas águas, ganhou o nome de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Inicialmente, a imagem ficou na casa de um dos pescadores, mas o número crescente de fiéis exigiu a construção de uma capela. Com o tempo, templos maiores foram erguidos em Aparecida, cidade que se tornou o coração da fé mariana no Brasil.

O caminho até a proclamação oficial

No início do século 20, a Igreja Católica começou a formalizar a devoção popular. A ideia de coroar a imagem foi aprovada pelo papa Pio X, e a cerimônia solene ocorreu em 8 de setembro de 1904, com a presença de bispos e milhares de fiéis no santuário.

Dois anos depois, em 1906, o Vaticano autorizou a inclusão de missas e ofícios dedicados a Nossa Senhora Aparecida nos ritos oficiais da Igreja. Em 1908, o templo onde a imagem era venerada recebeu o título de Basílica Menor, um reconhecimento de sua importância espiritual.

O passo definitivo foi dado em 1930, quando o papa Pio XI, atendendo aos apelos dos bispos e do povo brasileiro, assinou o decreto que declarou oficialmente Nossa Senhora Aparecida como a Rainha e Padroeira do Brasil. A proclamação solene ocorreu em 31 de maio de 1931, em uma grande festa no Rio de Janeiro que reuniu mais de um milhão de pessoas, incluindo o então presidente Getúlio Vargas.

Desde então, o Santuário Nacional de Aparecida se consolidou como um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo. A importância da data foi reforçada em 1980, quando o dia 12 de outubro foi oficialmente declarado feriado nacional. Milhões de fiéis visitam o local anualmente, movidos pela fé na santa encontrada pelos pescadores há mais de 300 anos.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata