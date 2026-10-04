CNBB pede proteção de Nossa Senhora Aparecida nas eleições

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) pediu a proteção de Nossa Senhora Aparecida para o país neste domingo (4/10), data do primeiro turno das eleições 2026. Em uma postagem do X, a instituição expressou o desejo de reconciliação do Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Confiamos nossa Pátria à proteção de Nossa Senhora Aparecida. Que Deus nos conceda sabedoria e coragem para construirmos juntos um Brasil reconciliado, soberano, justo e fraterno”, diz a publicação.

Confiamos nossa Pátria à proteção de Nossa Senhora Aparecida. Que Deus nos conceda sabedoria e coragem para construirmos juntos um Brasil reconciliado, soberano, justo e fraterno. #Eleições2026 — Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (@CNBBNacional) October 4, 2026

A manifestação ocorre em meio a um atrito com o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), que acusou a CNBB de auxiliar na divulgação de conteúdo falso . O filho de Bolsonaro ligou publicações nas redes sociais que afirmavam que o senador poderia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil à entidade católica.

Leia Mais

O candidato do PL nega defender a mudança e afirma ser vítima de uma campanha de desinformação. A discussão originou-se de um projeto de lei apresentado há quase 20 anos por outro parlamentar, que foi posteriormente arquivado.

A campanha de Flávio acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para solicitar a remoção de publicações que, segundo sua avaliação, atribuíam a ele uma posição nunca defendida.

A CNBB negou qualquer participação na divulgação do conteúdo e cobrou que o senador apresentasse provas da acusação. Em nota, a entidade declarou que "mentira não se combate com outra mentira".

No sábado, a conferência compartilhou uma mensagem em seu Instagram com uma citação do Papa Leão XIV: “A democracia reconhece a dignidade de cada pessoa, convidando cada cidadão a participar de modo responsável na busca do bem comum”.

A postagem reforça que a participação política exige discernimento, busca pela verdade e rejeição à desinformação. “Na democracia, cada voz importa e cada voto expressa o valor inviolável de cada pessoa humana! O Papa Leão XIV destaca que a participação política responsável exige discernimento, busca pela verdade factual e rejeição à desinformação” , diz a CNBB no post.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia