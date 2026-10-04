Depois de 40 minutos na fila, Kalil vota em BH

O candidato a governador Alexandre Kalil (PDT) votou na Escola Estadual Governador Milton Campos, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (BH), na manhã deste domingo (4/10). A unidade de ensino é a mesma onde votou o político na eleição de 2022. Devido à fila, o candidato demorou 40 minutos para votar.

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Sobre a campanha, Kalil se diz satisfeito. “Foi bacana, bem organizada, sem dever um tostão para ninguém. Estou muito orgulhoso da minha equipe. Agradeço muito a minha família por ter entendido a minha ausência nesse período”, contou o candidato.

Referente à expectativa com relação às eleições, Kalil se diz otimista, mesmo com os resultados negativos dos estudos recentes.

“A pesquisa que saiu ontem, se valesse alguma coisa, o Anastasia seria o governador e a Dilma a senadora”, ironizou. “Estou muito confiante (com o segundo turno)”, afirmou o candidato.

O Datafolha desse sábado (3/10) apontou a vitória do Cleitinho (Republicanos), no 1° turno, com 53%, em seguida o Patrus (PT), com 21%, e Kalil em terceiro, com 9%.

O candidato chegou a unidade de ensino ao lado da companheira. Na fila, foi cumprimentado e tirou foto com apoiadores.

Assim como nas demais eleições, Kalil aguardará o resultado em casa.

Clima da seção

As chuvas deste final de semana motivaram o cancelamento da carreata de encerramento da campanha de Kalil, que seria feita ontem (3/10), na Região Centro-Sul da capital. A concentração estava prevista para a Avenida dos Andradas, na altura do número 3.412, e terminaria na Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras.

As ruas do entorno da Escola Estadual foram palco de descarte de panfletos e cartões de políticos. Segundo a Lei das Eleições, a conduta é configurada como crime eleitoral, passível de multa e detenção.

Na manhã deste domingo, a chuva deu uma trégua. O céu parcialmente nublado, com raros feixes de luz solares, não intimidou os eleitores. A seção eleitoral apresentou grande fluxo de pessoas, o que resultou em filas.

Histórico politico

Antes de iniciar na vida política, Kalil foi nome importante do Clube Atlético Mineiro, instituição que presidiu e foi campeão da Libertadores sob seu comando em 2013.

Na sua primeira eleição, em 2016, ele concorreu, venceu e se tornou prefeito de Belo Horizonte pela primeira vez.

Quatro anos depois, foi reeleito, mas não permaneceu até o fim do mandato. Ele abdicou da prefeitura no início de 2022 para disputar o cargo de governador de Minas Gerais, perdendo a eleição para Romeu Zema (NOVO).

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima