Datafolha aponta vitória de Cleitinho Azevedo no primeiro turno

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3/10) mostra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) eleito em primeiro turno com 53% dos votos válidos. Em seguida, aparecem Patrus Ananias (PT), com 21%, e Alexandre Kalil (PDT), com 9%.

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Foram entrevistados 2.003 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06705/2026.

Um levantamento divulgado neste sábado pela Quaest também aponta a vitória do senador no primeiro turno com 54% das intenções de votos válidos. Em seguida, aparecem Patrus Ananias (PT), com 23%, e Alexandre Kalil (PDT), com 10%.

Essa pesquisa ouviu 3.204 eleitores de 16 anos ou mais, no mesmo período. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-06889/2026.

Votos válidos Datafolha

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 53%

Patrus Ananias (PT): 21%

Alexandre Kalil (PDT): 9%

Flávio Roscoe (PL): 4%

Mateus Simões (PSD): 4%

Gabriel (MDB): 3%

Ben Mendes (Missão): 2%

Rafael Duda (PSTU): 1%

Professor Túlio Lopes (PCB): 1%

Henrique Áreas (PCO): 1%

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Indira Xavier (UP): 0%