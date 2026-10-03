Datafolha aponta vitória de Cleitinho Azevedo no primeiro turno
Deputado federal Patrus Ananias aparece em segundo lugar, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil
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Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3/10) mostra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) eleito em primeiro turno com 53% dos votos válidos. Em seguida, aparecem Patrus Ananias (PT), com 21%, e Alexandre Kalil (PDT), com 9%.
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Foram entrevistados 2.003 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06705/2026.
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Um levantamento divulgado neste sábado pela Quaest também aponta a vitória do senador no primeiro turno com 54% das intenções de votos válidos. Em seguida, aparecem Patrus Ananias (PT), com 23%, e Alexandre Kalil (PDT), com 10%.
Essa pesquisa ouviu 3.204 eleitores de 16 anos ou mais, no mesmo período. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-06889/2026.
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Votos válidos Datafolha
Cleitinho Azevedo (Republicanos): 53%
Patrus Ananias (PT): 21%
Alexandre Kalil (PDT): 9%
Flávio Roscoe (PL): 4%
Mateus Simões (PSD): 4%
Gabriel (MDB): 3%
Ben Mendes (Missão): 2%
Rafael Duda (PSTU): 1%
Professor Túlio Lopes (PCB): 1%
Henrique Áreas (PCO): 1%
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Indira Xavier (UP): 0%