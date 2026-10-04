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ELEIÇÕES 2026

Eleições no exterior: Flávio Bolsonaro vence no Japão e Filipinas

Apuração oficial do TSE fora do país segue calendário nacional e só será divulgada após as 17h horário de Brasília

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CY
Caetano Yamamoto
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Caetano Yamamoto
Repórter
04/10/2026 11:07

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04/05/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - TSE - 30 anos da urna eletrônica.
No exterior, urnas e locais de votação seguem dinâmica própria crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) lidera os boletins de urna já disponíveis no Japão e Filipinas, onde a votação para a Presidência da República terminou antes do encerramento do pleito no Brasil em razão da diferença de fuso horário. 

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No Japão, o bolsonarista foi o candidato mais votado com 24.601 votos, o que corresponde a 67,1% dos 36.627 eleitores que foram votar nas seções do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 5.234 votos, ou 15,6% dos votos. Os boletins apontam para 1.441 votos em branco e 868, nulos.

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Nas Filipinas, o candidato do PL também venceu a votação da disputa presidencial brasileira. Com 62 votos válidos, Flávio recebeu 33 votos, enquanto o petista obteve 26.

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*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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