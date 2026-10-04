Eleições no exterior: Flávio Bolsonaro vence no Japão e Filipinas

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) lidera os boletins de urna já disponíveis no Japão e Filipinas, onde a votação para a Presidência da República terminou antes do encerramento do pleito no Brasil em razão da diferença de fuso horário.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No Japão, o bolsonarista foi o candidato mais votado com 24.601 votos, o que corresponde a 67,1% dos 36.627 eleitores que foram votar nas seções do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 5.234 votos, ou 15,6% dos votos. Os boletins apontam para 1.441 votos em branco e 868, nulos.

Nas Filipinas, o candidato do PL também venceu a votação da disputa presidencial brasileira. Com 62 votos válidos, Flávio recebeu 33 votos, enquanto o petista obteve 26.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro