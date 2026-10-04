Eleições no exterior: Flávio Bolsonaro vence no Japão e Filipinas
Apuração oficial do TSE fora do país segue calendário nacional e só será divulgada após as 17h horário de Brasília
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O candidato Flávio Bolsonaro (PL) lidera os boletins de urna já disponíveis no Japão e Filipinas, onde a votação para a Presidência da República terminou antes do encerramento do pleito no Brasil em razão da diferença de fuso horário.
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No Japão, o bolsonarista foi o candidato mais votado com 24.601 votos, o que corresponde a 67,1% dos 36.627 eleitores que foram votar nas seções do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 5.234 votos, ou 15,6% dos votos. Os boletins apontam para 1.441 votos em branco e 868, nulos.
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Nas Filipinas, o candidato do PL também venceu a votação da disputa presidencial brasileira. Com 62 votos válidos, Flávio recebeu 33 votos, enquanto o petista obteve 26.
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*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro