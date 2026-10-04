Jarbas Soares, vice de Patrus, acompanha candidato durante votação em BH

O candidato a vice-governador de Minas Gerais Jarbas Soares Júnior (PSB) acompanhou Patrus Ananias (PT) durante a votação do primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4/10), em Belo Horizonte. Enquanto Patrus aguardava na fila para votar na PUC Minas, no campus Coração Eucarístico, Jarbas conversou com o Estado de Minas e avaliou a campanha, a aliança com o candidato e as expectativas para a disputa pelo governo estadual.

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Ex-procurador-geral de Justiça, Jarbas relembrou a relação de longa data com Patrus, que começou ainda na PUC Minas, onde o petista foi professor de Jarbas. Segundo ele, a amizade também se fortaleceu durante a passagem de Patrus pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Na época, Jarbas era promotor de Justiça na capital e participou de parcerias com a administração municipal. Entre elas, citou o acordo que resultou na implantação do aterro sanitário de BH.

"Foi meu professor de direito e desde lá nós temos amizade longa", afirmou. Para Jarbas, a relação construída ao longo dos anos ajudou a formar a aliança que levou os dois à disputa pelo governo de Minas.

Durante a campanha, eles dividiram a agenda entre diferentes regiões do estado. Patrus esteve em algumas cidades enquanto Jarbas participou de outros compromissos, além de momentos em que os dois fizeram campanha juntos. "É uma aliança positiva de duas pessoas que querem o bem e o melhor para Minas Gerais", disse.

Expectativa por segundo turno

Jarbas afirmou que a chapa trabalha com a expectativa de chegar ao segundo turno e citou o senador Cleitinho (Republicanos) também candidato ao governo de Minas, como um dos possíveis adversários no segundo turno.

Apesar da possibilidade de confronto político, Jarbas ressaltou a relação pessoal que mantém com o senador. "É até meu amigo, uma pessoa por quem eu tenho muito respeito", afirmou.

Para o candidato a vice, ir para o segundo turno permitiria ampliar a discussão sobre as propostas para o estado. Ele resumiu os principais pontos que, em sua avaliação, deveriam nortear o debate: "O que fazer, como fazer e com quem fazer".

"A nossa expectativa interna é que haverá segundo turno e esse debate mais amplo para a sociedade decidir o que é melhor para Minas", declarou.

Ainda vai votar

Depois de acompanhar Patrus durante a votação, Jarbas afirmou que vai com o petista votar na Faculdade Milton Campus, em Nova Lima e, em seguida, retornar para casa para acompanhar a apuração.

O candidato também disse que pretende acompanhar o desempenho de aliados que disputam vagas para deputado estadual, deputado federal e Senado, além da eleição para a Presidência da República.

Jarbas declarou confiança na vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda no primeiro turno. Caso haja segundo turno também para presidente, defendeu uma presença maior de Lula em Minas durante a campanha.

"Nós estamos muito confiantes na vitória no primeiro turno, mas se houver o segundo turno, é bom que o presidente Lula venha mais a Minas Gerais na próxima etapa", afirmou.

Parcerias

Jarbas também defendeu que uma eventual gestão de Patrus manteria uma relação próxima com o governo federal. Segundo ele, essa articulação seria importante para tratar de questões como a dívida de Minas com a União, as rodovias federais, universidades, institutos técnicos e a situação de rios sob responsabilidade federal.

"Precisamos muito de uma parceria com o governo federal", afirmou. Jarbas também disse que a chapa pretende buscar uma maior articulação entre os governos estadual e federal para tratar de demandas de Minas. "Esperamos que seja o presidente Lula. Se eventualmente não for, o que nós não acreditamos, democraticamente também nós vamos discutir os interesses de Minas no governo Patrus."

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima