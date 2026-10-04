Datafolha projeta segundo turno entre Lula e Bolsonaro
De acordo com o instituto de pesquisa, a eleição será decidida somente na segunda etapa das eleições, em 25 de outubro
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O instituto Datafolha projeta a realização do segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
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Com 64,8% dos votos apurados, Flávio tem 49,58%, e Lula, 42,25%.
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A apuração começou por volta das 17h. O segundo turno será realizado no dia 25 de outubro.