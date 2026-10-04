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VOTAÇÃO

Datafolha projeta segundo turno entre Lula e Bolsonaro

De acordo com o instituto de pesquisa, a eleição será decidida somente na segunda etapa das eleições, em 25 de outubro

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
04/10/2026 19:19 - atualizado em 04/10/2026 19:22

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) crédito: Pablo PORCIUNCULA e Mauro PIMENTEL / AFP

O instituto Datafolha projeta a realização do segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). 

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Com 64,8% dos votos apurados, Flávio tem 49,58%, e Lula, 42,25%. 

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A apuração começou por volta das 17h. O segundo turno será realizado no dia 25 de outubro.

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