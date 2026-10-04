Datafolha projeta segundo turno entre Lula e Bolsonaro

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O instituto Datafolha projeta a realização do segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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Com 64,8% dos votos apurados, Flávio tem 49,58%, e Lula, 42,25%.

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A apuração começou por volta das 17h. O segundo turno será realizado no dia 25 de outubro.