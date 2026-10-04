"Respeitar a decisão das urnas": Falcão acompanha apuração junto a Cleitinho

O vice candidato ao governo de Minas na chapa de Cleitinho, Luís Eduardo Falcão, chegou a um restaurante em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, para acompanhar a apuração dos votos ao lado do candidato. Na ocasião, ele agradeceu a confiança da população mineira e reforçou o respeito ao resultado.

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"Nós estamos trabalhando com muita humildade, com muito pé no chão. Esperando o resultado que a população mineira escolher. Temos que respeitar a decisão das urnas", afirmou Falcão.

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Ele também ressaltou a parceria com o cabeça de chapa. "Fiz questão de estar aqui com Cleitinho hoje, que foi a pessoa que acreditou em mim, que fez esse convite para caminhar junto", disse. Falcão completou que "a urna é soberana, o povo que decide".

Mais cedo, Cleitinho votou na Escola Estadual Martin Cyprian, no Bairro Catalão, em Divinópolis. O candidato estava com sua esposa e foi recebido por apoiadores, com quem posou para fotos e gravou vídeos.

Cleitinho defendeu a união diante da polarização política e declarou que, caso seja eleito, pretende governar para todos. “A minha obrigação agora é pacificar e a pacificação vai começar vindo de Minas Gerais. Vou governar para todos”, afirmou.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria