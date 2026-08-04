Lud Falcão defende candidatura de Cleitinho: ‘Os mineiros precisam de você’

A deputada estadual Lud Falcão (Republicanos) foi mais uma a sair em defesa da candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) ao governo de Minas Gerais, após o parlamentar voltar atrás e pedir para entrar na disputa nesta terça-feira (4/8).

“Estamos juntos até o final. Porque eu acredito que o nosso povo mineiro precisa de um cara lá de baixo, um verdureiro, para mostrar que qualquer um de nós podemos chegar no espaço onde quisermos e governar com responsabilidade, com honestidade, fazer a maior gestão que Minas Gerais já viu”, disse a parlamentar, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Lud Falcão é esposa do ex-prefeito de Patos de Minas Luís Eduardo Falcão (Republicanos), ex-presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), que foi o escolhido para ser vice numa eventual chapa de Cleitinho para o governo.

“Cleitinho, a você todo meu respeito. Toda minha gratidão. Por sempre estar sustentando o nome do Falcão, que é um grande gestor”, agradeceu.

Ela relatou a convivência com o senador nos últimos 6 meses, por meio do marido e do Republicanos, partido em que se filiou em abril após deixar o Podemos. Classificou Cleitinho como “um homem de família” e se solidarizou com a situação familiar do correligionário, que perdeu o irmão caçula, Matheus Azevedo, vítima de um câncer, no último mês.



Cleitinho vai ser candidato?

Após aparecer chorando na segunda-feira (3) e anunciar que não iria se candidatar, hoje ele voltou atrás. Ao discursar na convenção nacional do Republicanos, em Brasília (DF), Cleitinho pediu uma nova chance

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"Eu quero ser candidato a governador e peço humildemente ao presidente que nos dê essa vaga. Eu não vou decepcionar o partido, não vou decepcionar o senhor, presidente. Vou aumentar essa bancada mineira dentro do partido [...] e trabalhar principalmente pelo povo mineiro", afirmou.