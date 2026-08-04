Simões critica Republicanos por caso Cleitinho: 'Game of Thrones'

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição, criticou a condução do Republicanos em relação ao senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) em meio às indefinições sobre a candidatura ao governo do estado. “O partido descartou a candidatura dele antes de ele dar a resposta sobre se queria ser candidato ou não, na semana de luto dele pela morte do irmão”, afirmou.



Em vídeo divulgado pela assessoria, Simões comentou a confusão envolvendo a candidatura do senador e disse que a situação tem gerado instabilidade no cenário eleitoral. “Está pior do que assistir a episódio de 'Game of Thrones' ou 'House of Cards', cada hora tem um plot twist diferente”, declarou.

Segundo ele, havia a expectativa de anúncio da candidatura na segunda-feira (3/8), seguida pela desistência e, posteriormente, um novo recuo. “Acordei ontem com o Cleitinho em Brasília, eu tinha certeza de que era para anunciar a candidatura dele e fui dormir com o anúncio conjunto dele com o Republicanos dizendo que não era candidato. Hoje, antes do almoço, já tenho de novo ele dizendo que quer ser candidato”, disse.

Simões afirmou que o Republicanos precisa definir uma posição e que a indefinição pode afetar o eleitor. “Essa instabilidade no cenário político começa a perturbar o eleitor, que fica colocando em dúvida o processo em si”, afirmou.

O governador também declarou solidariedade ao senador. “O Cleitinho tem a minha solidariedade, porque eu acho que muito disso é por conta do estresse causado pela forma como o partido conduziu essa discussão inicialmente”, disse. Segundo ele, a condução do tema deveria ter ocorrido de forma interna.

Mudanças sucessivas

Simões afirmou ainda que a indefinição ocorre a poucos dias do prazo para definição das candidaturas. “Nós estamos a 48 horas do fechamento do prazo para essa definição. Não faz bem para a política mineira e acho que nunca aconteceu isso na história do Brasil”, declarou.

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Nos últimos dias, a pré-candidatura de Cleitinho Azevedo foi marcada por mudanças sucessivas. O senador chegou a indicar que disputaria o governo, teve a candidatura questionada por dirigentes do Republicanos, anunciou que não concorreria e, em seguida, voltou a afirmar que pretende participar da eleição.