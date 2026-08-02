Simões e presidente do PSD admitem vice não ser do Novo

O governador de Minas Gerais Mateus Simões oficializou que será candidato à reeleição neste domingo (2/8), na convenção estadual do PSD, mas ainda não definiu quem vai ocupar a vaga de vice na chapa. O posto era garantido ao Partido Novo, que chegou a indicar dois nomes, e a uma escolha do ex-governador Romeu Zema (Novo), mas o cenário traz sinais de que o acordo pode ser mudado.

Tanto Simões como o presidente do PSD em Minas, o deputado estadual Cássio Soares, deram indicações de que a negociação ainda está aberta com outros partidos. Eles ambicionavam uma grande coligação, mas por enquanto só contam com o apoio do Novo e do Avante. A federação União-PP era tida como garantida, mas saiu do grupo junto com o ex-secretário Marcelo Aro (PP), que articula uma candidatura ao governo e levou ainda outros partidos menores.

Vice pode não ser do Novo

"Estamos conversando com outros partidos, os diálogos permanecem. Ainda temos interesse em atrair para o nosso campo de trabalho outros partidos. Nós estamos sentados à mesa", disse Cássio Soares, em entrevista coletiva. Ele completou que uma decisão será tomada até o fim das convenções, em 5 de agosto, e, se algo mudar, "certamente vai ter a concordância" de Zema.

Já Simões falou do acordo com o ex-governador, mas explicou: "Como nós continuamos caminhando nas conversas com os partidos como um todo, não fazia sentido hoje aqui a gente formalizar uma decisão, porque isso vai fazer parte da conversa com os partidos que vão compor a coligação completa."

Na convenção do Novo, em 22 de julho, o presidente estadual do partido, Christopher Laguna, deu a seguinte declaração ao Estado de Minas: "Só estaremos com o PSD se o Novo indicar o vice-governador."

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Naquela ocasião, o partido apresentou a vereadora de Belo Horizonte Fernanda Altoé e o ex-deputado federal Tiago Mitraud como possíveis nomes para a posição. Ambos foram qualificados como "excepcionais" por Mateus Simões.

