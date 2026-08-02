Helton Junior exalta Simões: ‘O único que realmente quer ser governador’
Pré-candidato a deputado estadual, ele vê ‘muitos projetos pessoais’ na disputa pelo Executivo de Minas Gerais
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O vereador de Belo Horizonte Helton Junior exaltou o governador Mateus Simões como melhor nome na disputa pela sucessão estadual durante a convenção do PSD mineiro, ao qual ambos são filiados, neste domingo (2/8), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
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“Eu sinto que o Mateus, com todas as questões que envolvem, é o único candidato que realmente quer ser governador do estado. Os outros têm outras questões, e a gente vê muitos projetos pessoais que têm ganhado destaque”, avaliou o parlamentar, em entrevista ao Estado de Minas.
Ele reconheceu ter “algumas divergências” com o chefe do Executivo mineiro, mas mostrou que torce pelo sucesso de Simões na busca pela reeleição. Helton será candidato a deputado estadual em outubro, em meio a um mandato de destaque na Câmara Municipal de BH.
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Formado em gestão pública pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), foi eleito vereador em 2024 com grande parte do eleitorado ligado à juventude e ao progressismo. Apesar das divergências com o governador, não acredita que apoiá-lo vai dificultar o relacionamento com o eleitorado.
“A gente não trabalha por aliança política ou para agradar algum projeto específico, a gente trabalha em prol das pessoas”, garantiu, além de dizer que o eleitorado já entendeu como o trabalho dele funciona.
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Também afirmou que já foi “provado em votações tensas e difíceis” na CMBH. Em outubro do ano passado, Helton Junior deixou a vice-liderança da prefeitura de Álvaro Damião (União Brasil) ao se posicionar a favor da Tarifa Zero no sistema de ônibus da capital, contrariando a orientação da gestão.