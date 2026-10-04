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ELEIÇÕES

PL conquista as duas vagas do Senado pelo DF com Michelle e Bia Kicis

Candidatas do Partido Liberal garantem bancada 100% alinhada à direita no Congresso a partir da próxima legislatura

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Roberto Fonseca - Correio Braziliense
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Roberto Fonseca - Correio Braziliense
Repórter
04/10/2026 19:21

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04/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Eleições 2026 colégio Mackenzie no Lago Sul votação de Michelle Bolsonaro.
04/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Eleições 2026 colégio Mackenzie no Lago Sul votação de Michelle Bolsonaro. crédito: Minervino Júnior/CB

Em uma vitória expressiva para a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para a ala conservadora, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e a deputada federal Bia Kicis (PL) foram eleitas senadoras pelo Distrito Federal. Com a totalização de 95% das urnas, a dobradinha do Partido Liberal garantiu as duas cadeiras em disputa para a Casa Alta. 

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Michelle Bolsonaro liderou a apuração durante todo o tempo. Ela manteve sempre entre um e meio e dois pontos percentuais de vantagem sobre Bia Kicis. Em terceiro ficou Leila do Volei, do PDT, seguida de Erika Kokay do PT.

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Tanto Michelle quanto Bia Kicis ultrapassaram os 833 mil votos de Cristovam Buarque em 2010 e se tornaram as candidatas ao Senado mais bem votadas desde a redemocratização.

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A terceira vaga do Distrito Federal no Senado é da senadora Damares Alves (Republicanos), eleita em 2022. O mandato dela vai até janeiro de 2031. Com isso, o DF terá três mulheres como senadoras, a partir do ano que vem.

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