Lucas Ribeiro vence no 1º turno e é eleito governador da Paraíba - Eleições

Lucas Ribeiro (PP) venceu a eleição para o governo da Paraíba no primeiro turno, realizado neste domingo (4/10), e foi eleito governador do estado. O candidato recebeu 64,34% dos votos válidos até às 18h59 e superou a marca de 50% necessária para encerrar a disputa sem segundo turno.

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Atual governador, Lucas Ribeiro chegou ao pleito como candidato à reeleição, com Lígia Feliciano (União Brasil) como vice. A médica e ex-vice-governadora foi anunciada como companheira de chapa em agosto.

Paraíba: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno*

Lucas Ribeiro (PP): 64,34%

Efraim Filho (PL): 24,41%

Cícero Lucena (MDB): 10,76%

Camilo Duarte (PCO): 0,11%

Yuri Ezequiel (UP): 0,39%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Como foi a disputa pelo governo da Paraíba?

A eleição para o governo da Paraíba foi marcada pela sucessão de João Azevêdo. Ele renunciou ao cargo em abril de 2026 para disputar uma vaga no Senado, e Lucas Ribeiro, então vice-governador, assumiu o comando do estado. Azevêdo havia sido eleito governador em 2018 e reeleito em 2022.

Com a saída de Azevêdo, Lucas Ribeiro passou a comandar o Executivo estadual e concorreu pela primeira vez como candidato a governador. A disputa também reuniu Cícero Lucena, ex-prefeito de João Pessoa, e Efraim Filho, senador pela Paraíba, além dos demais concorrentes.

A chapa de Lucas teve Lígia Feliciano como candidata a vice-governadora. Filiada ao União Brasil, ela já havia ocupado o cargo de vice-governadora da Paraíba entre 2015 e 2019.

Quem é Lucas Ribeiro?

Lucas Ribeiro Novais de Araújo nasceu em Campina Grande e é advogado. Ele iniciou a carreira política como vereador do município e posteriormente ocupou o cargo de secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Em 2020, foi eleito vice-prefeito de Campina Grande. Dois anos depois, deixou o cargo para concorrer à Vice-Governadoria da Paraíba na chapa de João Azevêdo. A dupla venceu a eleição de 2022 no primeiro turno, com 52,51% dos votos válidos.

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Lucas assumiu o governo estadual em abril de 2026, após a renúncia de Azevêdo, e passou a disputar um mandato próprio para permanecer à frente do Executivo paraibano.