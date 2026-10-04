Arthur Henrique é eleito governador de Roraima no 1º turno

Arthur Henrique (PL) venceu a eleição para o governo de Roraima no primeiro turno, realizado neste domingo (4/10), e foi eleito governador do estado. Até a atualização das 19h14, o candidato recebeu 69,14% dos votos válidos e ultrapassou a maioria absoluta necessária para encerrar a disputa nesta etapa.

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O candidato do PL teve Haroldo Cathedral (Novo) como vice na chapa. Ex-prefeito de Boa Vista, Arthur voltou a disputar o governo estadual após ter sido o mais votado em uma eleição suplementar realizada em junho, convocada depois da cassação da chapa eleita em 2022.

Roraima: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno*

Arthur Henrique (PL): 69,14%

Soldado Sampaio (Republicanos): 29,29%

Rosi Aires (PSOL): 1,48%

Farah Mesquita (Solidariedade): 0,06%

Clébio Genuíno (PCO): 0,02%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Cinco candidatos disputaram o governo de Roraima nas eleições de 2026. Arthur Henrique, Soldado Sampaio, Rosi Aires, Farah Mesquita e Clébio Genuíno tiveram candidaturas registradas para o cargo.

Como foi a disputa pelo governo de Roraima?

A eleição de 2026 ocorreu após uma sequência incomum no comando político de Roraima. Em abril, o Tribunal Superior Eleitoral cassou os mandatos do governador Antonio Denarium e do vice Edilson Damião por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. A decisão levou à convocação de uma eleição suplementar para junho.

Na votação suplementar, Arthur Henrique recebeu 60,87% dos votos válidos e terminou à frente de Soldado Sampaio e Nelita Frank. A chapa, porém, concorreu sub judice e não teve o resultado proclamado naquele momento, devido à análise do registro pela Justiça Eleitoral.

Para a eleição regular de outubro, Arthur voltou a encabeçar a chapa do PL, desta vez com Haroldo Cathedral como candidato a vice. Soldado Sampaio também retornou à disputa, depois de exercer interinamente o governo de Roraima, enquanto Rosi Aires, Farah Mesquita e Clébio Genuíno completaram a relação de candidatos.

Quem é Arthur Henrique?

Arthur Henrique Brandão Machado nasceu em Boa Vista e foi prefeito da capital de Roraima. Ele entrou na política municipal como vice-prefeito e, posteriormente, foi eleito prefeito em 2020. Em 2024, conseguiu a reeleição para comandar Boa Vista.

Em 2022, Arthur disputou pela primeira vez o governo de Roraima. Quatro anos depois, voltou à corrida pelo Executivo estadual e venceu a eleição suplementar de junho nas urnas. Na eleição regular, concorreu pelo PL com Haroldo Cathedral como vice.

Haroldo Cathedral é empresário e ex-deputado federal. Filiado ao Novo, foi escolhido para compor a chapa de Arthur Henrique nas eleições de 2026.

Resultado da eleição

Com 69,14% dos votos válidos, Arthur Henrique foi eleito governador de Roraima no primeiro turno das eleições de 2026.

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Não haverá segundo turno para o governo do estado em 25 de outubro. O candidato do PL assumirá o mandato para o período de 2027 a 2030.