Carol de Toni e Carlos Bolsonaro eleitos senadores em Santa Catarina

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

A deputada federal Carol de Toni (PL) e o ex-vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) foram eleitos senadores em Santa Catarina.

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Com 93% dos votos apurados, Carol teve 33,43% dos votos e Carlos 25,19%.

Os dois chegaram a disputar a indicação do PL para a disputa, mas acabaram juntos na mesma chapa do Senado.

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O ex-vereador carioca mudou, ano passado, seu título eleitoral para disputar o Senado pelo estado, gerando atritos dentro do PL.