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Eleições 2026

Carol de Toni e Carlos Bolsonaro eleitos senadores em Santa Catarina

Os dois chegaram a disputar internamente dentro do PL quem seria o candidato, mas acabaram eleitos para a Câmara Alta

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
04/10/2026 19:42 - atualizado em 04/10/2026 19:50

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Carol de Toni e Carlos Bolsonaro são eleitos senadores pelo PL em SC
Carol de Toni e Carlos Bolsonaro são eleitos senadores pelo PL em SC crédito: Marina Ramos / Câmara dos Deputados e Evaristo SA / AFP

A deputada federal Carol de Toni (PL) e o ex-vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) foram eleitos senadores em Santa Catarina. 

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Com 93% dos votos apurados, Carol teve 33,43% dos votos e Carlos 25,19%. 

  

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Os dois chegaram a disputar a indicação do PL para a disputa, mas acabaram juntos na mesma chapa do Senado.

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O ex-vereador carioca mudou, ano passado, seu título eleitoral para disputar o Senado pelo estado, gerando atritos dentro do PL.

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