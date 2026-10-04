Carol de Toni e Carlos Bolsonaro eleitos senadores em Santa Catarina
Os dois chegaram a disputar internamente dentro do PL quem seria o candidato, mas acabaram eleitos para a Câmara Alta
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A deputada federal Carol de Toni (PL) e o ex-vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) foram eleitos senadores em Santa Catarina.
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Com 93% dos votos apurados, Carol teve 33,43% dos votos e Carlos 25,19%.
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Os dois chegaram a disputar a indicação do PL para a disputa, mas acabaram juntos na mesma chapa do Senado.
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O ex-vereador carioca mudou, ano passado, seu título eleitoral para disputar o Senado pelo estado, gerando atritos dentro do PL.