Tarcísio vence Haddad e é reeleito governador de São Paulo no 1º turno

Tarcísio de Freitas (Republicanos) venceu Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo de São Paulo no primeiro turno das Eleições 2026 e foi reeleito para o cargo. O governador superou 50% dos votos válidos e garantiu mais quatro anos à frente do Executivo paulista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com o resultado, não haverá segundo turno em São Paulo. Tarcísio disputou a eleição novamente ao lado de Felicio Ramuth (MDB), atual vice-governador e integrante da chapa pela reeleição.

Veja a votação para governador de São Paulo*

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 62,85%

Fernando Haddad (PT): 36,22%

Vivian Mendes (UP): 0,35%



Vera Lúcia (PSTU): 0,32%

Carlos Machado (PCB): 0,25%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Como foi a disputa pelo governo de São Paulo?

São Paulo chegou ao primeiro turno com cinco candidaturas válidas ao governo estadual. A eleição colocou novamente frente a frente Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, que já haviam disputado o segundo turno da eleição de 2022.

Tarcísio buscava a reeleição após quatro anos à frente do governo paulista. Haddad, que havia deixado o Executivo estadual em segundo lugar na eleição anterior, voltou a concorrer pelo PT.

Também participaram da disputa Carlos Machado, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, e Vivian Mendes, da Unidade Popular. Izadora Dias (PCO) teve o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral; segundo informações divulgadas antes da votação, o nome poderia permanecer na urna, mas eventuais votos seriam considerados nulos.

Quem é Tarcísio de Freitas?

Tarcísio Gomes de Freitas nasceu no Rio de Janeiro, em 1975, e é engenheiro civil formado pelo Instituto Militar de Engenharia. Antes de entrar na política eleitoral, trabalhou na Controladoria-Geral da União e ocupou cargos no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Entre 2019 e 2022, comandou o Ministério da Infraestrutura durante o governo Jair Bolsonaro. Em sua primeira eleição, em 2022, venceu Haddad no segundo turno e assumiu o governo de São Paulo em janeiro de 2023.

Em 2026, Tarcísio voltou às urnas para disputar a reeleição pelo Republicanos.

Quem é o vice de Tarcísio?

Felicio Ramuth (MDB) foi novamente o candidato a vice-governador na chapa de Tarcísio. Médico, ele foi prefeito de São José dos Campos antes de assumir a vice-governadoria de São Paulo em 2023.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a vitória no primeiro turno, Tarcísio e Felicio seguirão à frente do governo paulista por mais quatro anos.