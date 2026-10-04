Flávio Bolsonaro vence Lula no primeiro turno em Belo Horizonte

Com todas as urnas apuradas no fim da tarde deste domingo (4/10), o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou na primeira posição na disputa presidencial entre os eleitores da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, com 48,32% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) ficou em segundo, com 41,36%.

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A terceira colocação ficou com Augusto Cury (Avante), com 3,69%. Depois, vêm Renan Santos (Missão), com 2,73% e Ronaldo Caiado (PSD), com 2,31%. Só então, na sexta colocação, ficou o ex-governador de Minas Romeu Zema (Novo), que teve 1,22% do eleitorado da capital.

Na sequência, aparecem Samara Martins (UP), com 0,18%; Hertz Dias (PSTU), com 0,07%; Clariana Barão (DC), com 0,04%; Edmilson Costa (PCB), com 0,02%; Veterinário Wilson Grassi (Democrata), com 0,02%; e Rui Costa Pimenta (PCO), com 0,02%.

Repetindo o pai

No primeiro turno de 2022, Jair Bolsonaro venceu o primeiro turno em BH com 46,6%, contra 42,53% de Lula. No segundo, o então presidente teve 54,25% ante 45,75% do petista, com uma diferença de aproximadamente 130 mil votos.

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O resultado da última eleição na capital foi oposto ao que aconteceu no todo do estado, em que Lula venceu em ambos os turnos. Minas é considerado decisivo para a eleição presidencial. Desde a redemocratização, quem venceu no estado conquistou o país.

