Zema tem menos de 1% dos votos válidos em Minas

Nem mesmo no próprio estado o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) conseguiu uma votação expressiva na disputa presidencial. Foram menos de 1% dos votos válidos.

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Zema ficou na sexta colocação no estado natal, atrás de Flávio Bolsonaro (PL), 48,36%; Lula (PT), 43,1%; Augusto Cury (Avante), 3,43%; Renan Santos (Missão), 2,07%; e Ronaldo Caiado (PSD), 1,93%.

O ex-governador teve 0,82%, com menos de 100 mil votos entre os mais de 12 milhões de mineiros que foram às urnas neste domingo (4/10).

No cenário nacional, o desempenho do candidato do Novo foi ainda pior: teve somente 0,27% dos votos válidos.

‘Muito satisfeito’

Mesmo com o resultado pequeno, Zema não mostrou decepção. Ele avaliou positivamente a liderança de Flávio Bolsonaro e vitórias do Novo.

"Muito satisfeito com os resultados da eleição, deu para perceber claramente um avanço da direita muito maior do que as pesquisas apontavam, e no caso do Partido Novo está praticamente certo, apesar que ainda faltam aí alguns 'porcentos' das urnas para serem apuradas, que o partido cumprirá a cláusula de barreira, está bem acima do exigido", disse.

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Ele mencionou com orgulho a eleição de candidatos alinhados à direita. "Três senadores, um no Rio Grande do Sul, um no Paraná, outro no Maranhão, exatamente, a eleição tudo indica de oito ou mais deputados federais, também a confirmar um número muito superior e número que pode até subir, estou sendo aqui conservador, então o trabalho que nós fizemos para que um partido pequeno avançasse deu resultado", completou Zema.

