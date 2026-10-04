Zema decepciona e tem 4,67% em Araxá, cidade em que nasceu

O candidato Romeu Zema (Novo) não teve bom desempenho nem mesmo "em casa" na eleição para a Presidência da República neste domingo (4/10). Governador de Minas Gerais nos últimos oito anos, o político recebeu apenas 2.797 votos em Araxá, cidade em que nasceu.

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Com 100% das urnas apuradas no munícipio do Alto Paranaíba, Zema só foi escolhido por 4,67% dos votantes de Araxá. Portanto, ele ficou na terceira colocação da eleição para o cargo de presidente no munícipio que teve 63.006 votos.

O mais escolhido foi Flávio Bolsonaro (PL), que também liderou em todo o Brasil. Em Araxá, o filho do ex-presidente Jair somou 31.626 votos, o que equivale a 52,82%. Já Lula (PT) foi escolhido por 21.347 pessoas (35,65%).

Zema na eleição geral

Embora a terceira colocação na cidade em que nasceu chame a atenção, Romeu Zema teve um desempenho ainda pior no cenário nacional.

Até às 20h30 deste domingo (4/10), o ex-governador de Minas Gerais tinha somente 0,28% dos votos totais no Brasil, ou seja, 306.799 pessoas o escolheram.

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Isso o deixou atrás não só dos favoritos Flávio Bolsonaro e Lula, mas também de Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD).