Erika Hilton é reeleita com mais de 1 milhão de votos em São Paulo
Com 88,52% das urnas apuradas, deputada supera a votação de Guilherme Boulos em 2022; Pavanato lidera eleição com 2,7 milhões
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Erika Hilton (Psol) foi reeleita deputada federal por São Paulo neste domingo (4/10) com uma votação mais de cinco vezes superior à obtida por ela própria há quatro anos. Com 88,52% das urnas apuradas, a parlamentar já somava 1,4 milhão de votos.
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O resultado também supera a votação alcançada por Guilherme Boulos (Psol) em 2022. Naquela eleição, Boulos recebeu mais de 1 milhão de votos e foi o deputado federal mais votado de São Paulo.
Erika, por sua vez, havia conquistado seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados em 2022 com cerca de 256 mil votos. Agora, com a apuração ainda em andamento, já havia ampliado sua votação em mais de 1,1 milhão de votos.
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Apesar do desempenho, Erika não lidera a votação para a Câmara em São Paulo nesta eleição. Lucas Pavanato soma 2,7 milhões de votos e aparece como o deputado federal mais votado do pleito.
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A votação de Pavanato também supera o recorde anterior registrado no estado, de Eduardo Bolsonaro, que recebeu 1,84 milhão de votos ao ser reeleito para a Câmara em 2018.