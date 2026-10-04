Erika Hilton é reeleita com mais de 1 milhão de votos em São Paulo

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Erika Hilton (Psol) foi reeleita deputada federal por São Paulo neste domingo (4/10) com uma votação mais de cinco vezes superior à obtida por ela própria há quatro anos. Com 88,52% das urnas apuradas, a parlamentar já somava 1,4 milhão de votos.

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O resultado também supera a votação alcançada por Guilherme Boulos (Psol) em 2022. Naquela eleição, Boulos recebeu mais de 1 milhão de votos e foi o deputado federal mais votado de São Paulo.

Erika, por sua vez, havia conquistado seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados em 2022 com cerca de 256 mil votos. Agora, com a apuração ainda em andamento, já havia ampliado sua votação em mais de 1,1 milhão de votos.

Apesar do desempenho, Erika não lidera a votação para a Câmara em São Paulo nesta eleição. Lucas Pavanato soma 2,7 milhões de votos e aparece como o deputado federal mais votado do pleito.

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A votação de Pavanato também supera o recorde anterior registrado no estado, de Eduardo Bolsonaro, que recebeu 1,84 milhão de votos ao ser reeleito para a Câmara em 2018.