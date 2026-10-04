Jorginho Mello é reeleito governador de Santa Catarina

Jorginho Mello (PL) venceu a disputa pelo governo de Santa Catarina no primeiro turno das Eleições 2026 e foi reeleito para o cargo. O governador superou 50% dos votos válidos neste domingo (4/10) e, com isso, não haverá segundo turno no estado.

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Jorginho disputou a reeleição ao lado de Adriano Silva (Novo), ex-prefeito de Joinville, candidato a vice-governador na chapa. A composição foi oficializada pelo PL durante a convenção partidária realizada em agosto.

Veja a votação para governador de Santa Catarina*

Jorginho Mello (PL): 68,67%

Gelson Merísio (PSB): 15,72%

João Rodrigues (PSD): 13,58%

Bruno Pedreiro (PCO): 0,06%

Laís Chaud (UP): 0,50%

Marcelo Brigadeiro (Missão): 1,09%

Professor Marcus Sodré (PSTU): 0,16%

Ralf Zimmer (PRD): 0,21%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Como foi a disputa pelo governo de Santa Catarina?

Santa Catarina chegou ao primeiro turno com oito candidaturas registradas. Além de Jorginho Mello, estavam na disputa João Rodrigues, Gelson Merísio, Bruno Pedreiro, Laís Chaud, Marcelo Brigadeiro, Professor Marcus Sodré e Ralf Zimmer.

Jorginho, de 70 anos, buscava um segundo mandato consecutivo no governo catarinense. Nascido em Ibicaré, no Meio-Oeste do estado, ele tem trajetória política que inclui mandatos como deputado estadual, deputado federal e senador antes de assumir o governo de Santa Catarina.

A eleição também marcou a presença de nomes com trajetória política no Oeste catarinense. João Rodrigues, do PSD, e Gelson Merísio, do PSB, também chegaram à disputa com experiência em cargos públicos no estado.

Quem é o vice de Jorginho Mello?

Adriano Silva, do Novo, foi o candidato a vice-governador na chapa de Jorginho Mello. Natural de Joinville, ele foi prefeito do município antes de integrar a chapa do governador para a disputa de 2026.

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Com a vitória no primeiro turno, Jorginho e Adriano comandarão o Executivo de Santa Catarina por mais quatro anos.