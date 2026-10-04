Zucco vence no 1º turno e é eleito governador do Rio Grande do Sul

Luciano Zucco (PL) foi eleito governador do Rio Grande do Sul no primeiro turno das Eleições 2026. Até as 19h24 deste domingo (4/10), o candidato alcançou 57,88% dos votos válidos e garantiu a vitória sem a necessidade de uma segunda rodada de votação. A posse está marcada para 6 de janeiro de 2027.

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Zucco disputou a eleição ao lado de Silvana Covatti (PP), que será a vice-governadora do estado. Deputada estadual desde 2007, ela também presidiu a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e foi secretária estadual da Agricultura.

Veja a votação para governador do Rio Grande do Sul*

Zucco (PL): 57,88%

Juliana Brizola (PDT): 31,88%

Gabriel Souza (MDB): 8,40%

Marcelo Maranata (PSDB): 1,65%

Priscila Voigt (UP): 0,10%

Rejane de Oliveira (PSTU): 0,06%

Cesar Pontes (PCO): 0,04%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Como foi a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul?

A eleição gaúcha reuniu sete candidaturas ao governo estadual. Além de Zucco, estavam na disputa Juliana Brizola, Gabriel Souza, Marcelo Maranata, Priscila Voigt, Rejane de Oliveira e Cesar Pontes.

Zucco chegou à eleição como deputado federal e disputou pela primeira vez o governo do Rio Grande do Sul. A corrida também envolveu a sucessão de Eduardo Leite (PSD), que deixou Gabriel Souza, atual vice-governador, como candidato de seu grupo político.

A eleição terminou com a vitória de Zucco ainda no primeiro turno, encerrando a disputa pelo Palácio Piratini em 4 de outubro.

Quem é Zucco?

Luciano Lorenzini Zucco nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e tem formação militar. Ele serviu no Exército por cerca de 27 anos e chegou ao posto de tenente-coronel.

Sua carreira política começou em 2018, quando foi eleito deputado estadual pelo então PSL. Em 2022, conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Republicanos e foi o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul naquele pleito. Em 2023, mudou-se para o PL.

Em 2026, Zucco deixou a disputa pela Câmara para concorrer ao governo estadual. Com a vitória, assumirá o Palácio Piratini em janeiro de 2027.

Quem é a vice de Zucco?

Silvana Covatti (PP) será a vice-governadora do Rio Grande do Sul. Deputada estadual, ela exerce mandato na Assembleia Legislativa desde 2007 e presidiu a Casa em 2016. Também ocupou a Secretaria Estadual da Agricultura entre 2021 e 2022.

Silvana integra uma família com trajetória na política gaúcha. É casada com o ex-deputado Vilson Covatti e mãe de Covatti Filho, deputado federal e presidente estadual do PP.

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Com a vitória no primeiro turno, Zucco e Silvana Covatti comandarão o governo do Rio Grande do Sul no mandato de 2027 a 2030.