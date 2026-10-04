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ELEIÇÕES 2026

Eleições 2026: Rafael Fonteles é reeleito governador do Piauí no 1º turno

Candidato do PT supera 50% dos votos válidos e garante mais quatro anos à frente do governo piauiense

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JV
João Vítor Marques
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João Vítor Marques
Repórter
04/10/2026 19:48

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Rafael Fonteles foi reeleito governador do Piauí
Rafael Fonteles foi reeleito governador do Piauí crédito: Divulgação

Rafael Fonteles (PT) venceu a eleição para o governo do Piauí no primeiro turno, realizado neste domingo (4/10), e foi reeleito governador do estado. O candidato recebeu 70,21% dos votos válidos até a atualização das 19h46 e superou a marca de 50% necessária para encerrar a disputa sem segundo turno.

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Atual governador, Fonteles disputou a reeleição com Washington Bandeira (PT) como candidato a vice-governador. 

Piauí: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno

  • Rafael Fonteles (PT): 70,21%
  • Joel Rodrigues (PP): 28,16%
  • Geraldo Carvalho (PSTU): 0,10%
  • Dra. Lúcia Santos (PSDB): 0,49%
  • Elizeu Aguiar (Novo): 0,27%
  • Professor Jurity (DC): 0,05%
  • Professor Gisvaldo (PSOL): 0,52%
  • Santiago Belizário (UP): 0,09%
  • Lourdes Melo (PCO): 0,07%
  • Ravenna da Inclusão (Democrata): 0,04%

Dez candidatos disputaram o governo do Piauí no primeiro turno. A relação oficial inclui representantes de partidos como PT, PP, PSTU, PSDB, Novo, DC, PSOL, UP, PCO e Democrata.

Como foi a disputa pelo governo do Piauí?

A eleição marcou a tentativa de Rafael Fonteles de permanecer no comando do estado após o primeiro mandato iniciado em 2023. O petista havia sido eleito governador em 2022, também no primeiro turno, com 57,17% dos votos válidos, segundo o TSE. Na ocasião, ele derrotou o então candidato do União Brasil, Silvio Mendes.

Em 2026, a principal candidatura de oposição foi a de Joel Rodrigues (PP), ex-prefeito de Floriano e ex-senador pelo Piauí. A disputa também contou com candidaturas de diferentes partidos, ampliando o número de opções no primeiro turno.

O cenário estadual também teve a presença de grupos políticos que já haviam participado de eleições anteriores. A candidatura de Fonteles representou a continuidade do grupo político ligado ao PT no governo estadual, enquanto Joel Rodrigues voltou a disputar o Executivo após ter sido candidato ao Senado em 2022.

Quem é Rafael Fonteles?

Rafael Tajra Fonteles nasceu em Teresina, em 1985. É formado em Matemática pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e mestre em Economia Matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).

Antes de entrar na disputa eleitoral, foi secretário da Fazenda do Piauí entre 2015 e 2022. Também presidiu o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) por dois mandatos.

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Em 2022, Fonteles deixou o cargo de secretário para disputar o governo do estado. Foi eleito no primeiro turno e tomou posse em janeiro de 2023. Em 2026, voltou às urnas para tentar um segundo mandato, desta vez com Washington Bandeira como candidato a vice.

 

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