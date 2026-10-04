Após polêmica com Nossa Senhora, Flávio Bolsonaro vence em Aparecida (SP)

A polêmica em relação a Nossa Senhora Aparecida não atrapalhou Flávio Bolsonaro (PL) na "cidade" da padroeira do Brasil. Localizado no Vale do Paraíba, o município de Aparecida escolheu o político do Partido Liberal com mais da metade dos votos totais, que 21.218 foram válidos.

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Flávio Bolsonaro teve o apoio de 12.371 pessoas em Aparecida, o que corresponde a 58,3%. Já o principal concorrente, Lula (PT), só somou 6.815 votos, com 32,12% do montante total na cidade paulista.

O caso da Nossa Senhora Aparecida envolvendo Flávio Bolsonaro

A polêmica ocorreu em meio à acirrada campanha presidencial de 2026, na qual Bolsonaro disputa a sucessão contra o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A controvérsia foi alimentada por uma fala de Flávio Bolsonaro em agosto de 2026, quando afirmou que, se eleito presidente, um de seus primeiros atos seria "decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo".

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Essa declaração foi tirada de contexto para sugerir um suposto plano de substituir a padroeira, gerando um debate sobre um possível aceno ao eleitorado evangélico em detrimento dos católicos. Flávio negou a situação e rebateu religiosos, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).