Cleitinho ganha eleição em Belo Horizonte com mais de 40%

O candidato Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi o mais votado em Belo Horizonte na eleição para governador neste domingo (4/10). Com 99,8% das urnas apuradas, o atual senador tem 40,6% dos votos totais na capital mineira, à frente dos demais rivais, incluindo dois ex-prefeitos.

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Ao todo, Cleitinho Azevedo somou 561.443 votos ao total, o que o colocou à frente de Patrus Ananias (PT). Ex-gestor municipal de Belo Horizonte, o candidato do Partido dos Trabalhadores ficou na segunda colocação do pleito na cidade por causa dos 411.858 votos, o que corresponde a 29,84%.

A terceira colocação da eleição em Belo Horizonte para governador ficou com outro ex-prefeito da capital. Alexandre Kalil (PDT) recebeu 130.363 votos, em um montante que o deixou com 9,44%.

Já o quarto mais votado na cidade foi Flávio Roscoe (PL), com 124.978 votos (9,05%), seguido de Gabriel Azevedo (MDB) com 75.336 votos (5,46%). Todos esses ficaram à frente do atual governador Mateus Simões (PSD), que teve 58.873 votos (4,27 %).

Na sequência, cinco candidatos não somaram 1% dos votos totais em Minas Gerais: Ben Mendes (Missão), com 11.659 e 0,84%; Indira Xavier (UP), com 3.642 e 0,26%; Professor Túlio Lopes (PCB), com 1.312 e 0,1%; Rafael Duda (PSTU), com 660 e 0,05%; e Henrique Áreas (PCO), que teve a candidatura anulada sob júdice, com 238 e 0,02%.

Eleição para governador em Minas Gerais em 2022

Há quatro anos, Romeu Zema (Novo) foi o candidato a governador mais votado em Belo Horizonte: recebeu 655.517 votos, o que equivale a 46,56%.

Já Alexandre Kalil (PSD) ficou com 598.955, número que corresponde a 42,54% das escolhas dos moradores da capital mineira. Ou seja, ele perdeu 468.592 votos neste ano.

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Há quatro anos, Carlos Viana (PL) ficou em terceiro com 129.153 votos (9,17%). Os demais tiveram menos de 1% do total.