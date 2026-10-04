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ELEIÇÕES 2026

Zema acompanha apuração de votos em bar de BH

Romeu Zema aguarda o resultado das urnas na capital; político foi recebido com abraços e aplausos por apoiadores no local

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Maria Reis*
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Maria Reis*
Repórter
04/10/2026 19:15 - atualizado em 04/10/2026 19:17

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Zema chega a bar para acompanhar apuração
Zema chega a bar para acompanhar apuração crédito: Marcos Vieira/EM/DA Press

O candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), escolheu o Bar da Esquina, no centro de Belo Horizonte, para acompanhar a apuração dos votos no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, neste domingo.

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Sua chegada ao local foi marcada por aplausos e manifestações de suporte. Apoiadores aproveitaram a oportunidade para interagir diretamente com o candidato do Novo, que se mostrou receptivo durante todo o tempo. Ele, porém, não falou com a imprensa.

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Após os cumprimentos iniciais, Zema, que renunciou ao governo de Minas em março para concorrer ao Planalto, se acomodou junto a seus aliados para seguir o avanço da contagem de votos que definirá os rumos da eleição presidencial.

O candidato, havia votado em sua cidade natal, Araxá, pela manhã, mas voltou para Belo Horizonte com o objetivo que observar a apuração na capital de Minas Gerais.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria 

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