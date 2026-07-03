O que Romeu Zema diz sobre não deslanchar nas pesquisas
Ex-governador de Minas compara eleição a escolha em restaurante e aliados destacam trajetória no setor privado e experiência administrativa
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Romeu Zema não demonstra preocupação com o fato de não deslanchar nas pesquisas de intenção de voto.
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Quando é confrontado com os números, costuma lembrar que, em 2018, saiu praticamente do zero para vencer a disputa pelo governo de Minas Gerais, crescendo apenas na reta final da campanha.
Zema gosta de comparar as eleições a um pedido em restaurante.
“Não podemos tomar por base as pesquisas de agora. Os eleitores só vão fazer a escolha para valer mais para frente. É como quando você chega a um restaurante, pega o cardápio e só decide na hora de fazer o pedido”, afirma.
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Em relação aos demais nomes do mesmo campo político, aliados do ex-governador têm reforçado o discurso de que, diferentemente de Ronaldo Caiado e Renan Santos, Zema reúne experiência tanto na iniciativa privada, como empresário do varejo, quanto na administração pública, após dois mandatos à frente do governo de Minas Gerais.