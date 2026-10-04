Zema em 6º lugar: 'muito satisfeito com os resultados da eleição'

O ex-governador e candidato à Presidência do Brasil, Romeu Zema (Novo), comemorou o resultado da apuração dos votos do 1º turno das eleições. O político acompanhou a contagem no Bar da Esquina, em Belo Horizonte, na noite deste domingo (4/10). Ele teve 0,85% dos votos em Minas Gerais, o equivalente a 98 mil. Em nível nacional, Zema obteve 0,28%, com 324.065 votos.

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"Muito satisfeito com os resultados da eleição, deu pra perceber claramente um avanço da direita muito maior do que as pesquisas apontavam, e no caso do Partido Novo está praticamente certo, apesar que ainda faltam aí alguns 'porcentos' das urnas pra serem apuradas que o partido cumprirá a cláusula de barreira, está bem acima do exigido", disse.

Ele mencionou com orgulho a eleição de candidatos alinhados à direita. "Três senadores, um no Rio Grande do Sul, um no Paraná, outro no Maranhão, exatamente, a eleição tudo indica de oito ou mais deputados federais, também a confirmar um número muito superior e número que pode até subir, estou sendo aqui conservador, então o trabalho que nós fizemos para que um partido pequeno avançasse deu resultado", apontou.

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Segundo o candidato, isso vai proporcionar a perenidade do partido (Novo). "O partido passa a ter recursos, passa a ter uma série de prerrogativas que até essa atual legislatura ele não tem, devido nós termos em Brasília um número menor de parlamentares", admitiu.

Eduardo Girão, candidato a vice-presidente, também celebrou o resultado. "Nós triplicamos a bancada do Senado, onde eu estou hoje, como o único representante do Novo, então é um reforço fantástico", disse. "A gente cumpriu uma tarefa de fazer esse bom combate, trazendo a ética, uma luta contra a corrupção, que continua dentro de nossos propósitos, e a gente vai ficar sempre do lado contra o PT", completou.

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Zema ainda aproveitou para alfinetar o Partido dos Trabalhadores (PT). "Com esse avanço da direita, os 'intocáveis' devem estar tremendo essa noite, não vão dormir bem. Vamos ter um avanço muito grande no Senado e isso sinaliza que nós teremos mudança. E onde tiver PT no segundo turno eu estarei contra o PT, porque PT é atraso, PT já teve todas as chances de mostrar para o que veio e o que ele entregou é um país estagnado, um país repleto de corrupção, como nós estamos vendo", concluiu.