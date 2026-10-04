A urna preservou 17 deputados distritais e trocou sete cadeiras na CLDF

A nova formatação da CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) terá mais continuidade do que ruptura. Dos 24 deputados distritais eleitos neste domingo, 4, no total, 17 já ocupavam uma cadeira na atual legislatura e renovaram o mandato por mais quatro anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), entre eles estão Chico Vigilante (PT), Eduardo Pedrosa (União), Joaquim Roriz Neto (PL), Gabriel Magno (PT), Roosevelt Vilela (PL), Robério Negreiros (Pode), Jaqueline Silva (MDB), Ricardo Vale (PT), Pepa (PP), Wellington Luiz (MDB), Martins Machado (Republicanos), Hermeto (MDB), Pastor Daniel de Castro (PP), João Cardoso (PL), Rogério Morro da Cruz (PSD) e Dayse Amarilio (PSB), além de Max Maciel (PSol). A lista dos eleitos foi divulgada com 100% da apuração concluída.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A renovação fica por conta de Estefane Sampaio (Republicanos), apoiada por Nikolas Ferreira, Múcio (PSB), Keka Bagno (PSol), Victor Jansen (PL), Rôney Nemer (PP), que já foi parlamentar no passado, Renata DAguiar (Republicanos) e André Kubitschek (PL), filho do empresário Paulo Octávio (PSD). A maior novidade, porém, não veio de uma cadeira nova, mas da votação: Max Maciel chegou a 91.784 votos, superando o recorde anterior de Fábio Felix, de 51.792 votos em 2022.