‘Dia histórico’: irmão de Cleitinho celebra vitória do candidato em Minas

“Dia histórico". Foi assim que o deputado estadual reeleito Eduardo Azevedo definiu a eleição do irmão, o senador Cleitinho Azevedo, para o governo de Minas Gerais. A vitória foi projetada pelo instituto Datafolha ainda no primeiro turno, e com 88,41% das urnas apuradas, por volta de 20h30, ele tinha 5.573.340 votos, ou seja, 55,21%.

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“Não tem nem como descrever esse dia. Pra nós é emocionante saber que uma campanha simples, humilde, sem comprar ninguém, com uma estrutura que é o povo que vai ver o nosso nome, que compartilhou o nosso conteúdo, é um dia histórico, muito emocionante pra nós”, disse.

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“Muitas críticas foram apontadas, houve divisão da direita, é claro, que necessitava ali prezar pelo voto útil, mas mesmo com essa divisão a força do povo foi maior e o Cleitinho foi eleito no primeiro turno”, completou.

Eduardo Azevedo ainda reconheceu o papel do povo mineiro nos resultados da eleição, “Queria agradecer a Minas Gerais por ter confiado a eleição de Cleitinho no primeiro turno.”

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria