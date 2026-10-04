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ELEIÇÕES 2026

‘Dia histórico’: irmão de Cleitinho celebra vitória do candidato em Minas

Eduardo Azevedo celebra a força do povo na eleição projetada no primeiro turno

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Maria Reis*
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Maria Reis*
Repórter
04/10/2026 20:59 - atualizado em 04/10/2026 21:10

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‘Dia histórico’: irmão de Cleitinho celebra vitória do candidato em Minas
Eduardo Azevedo com irmão, Cleitinho. crédito: Reprodução Redes Sociais

“Dia histórico". Foi assim que o deputado estadual reeleito Eduardo Azevedo definiu a eleição do irmão, o senador Cleitinho Azevedo, para o governo de Minas Gerais. A vitória foi projetada pelo instituto Datafolha ainda no primeiro turno, e com 88,41% das urnas apuradas, por volta de 20h30, ele tinha 5.573.340 votos, ou seja, 55,21%.

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“Não tem nem como descrever esse dia. Pra nós é emocionante saber que uma campanha simples, humilde, sem comprar ninguém, com uma estrutura que é o povo que vai ver o nosso nome, que compartilhou o nosso conteúdo, é um dia histórico, muito emocionante pra nós”, disse.

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“Muitas críticas foram apontadas, houve divisão da direita, é claro, que necessitava ali prezar pelo voto útil, mas mesmo com essa divisão a força do povo foi maior e o Cleitinho foi eleito no primeiro turno”, completou.

Eduardo Azevedo ainda reconheceu o papel do povo mineiro nos resultados da eleição, “Queria agradecer a Minas Gerais por ter confiado a eleição de Cleitinho no primeiro turno.”

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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