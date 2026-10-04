Eleições 2026: Dorinha e Vicentinho vão ao 2º turno no Tocantins

Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) foram os candidatos mais votados no primeiro turno das Eleições 2026 para o governo do Tocantins, neste domingo (4/10). Com o resultado, os dois avançam ao segundo turno, marcado para 25 de outubro.

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Dorinha chegou à disputa como senadora pelo Tocantins e deixou a corrida pelo Senado para tentar pela primeira vez o comando do Executivo estadual. Vicentinho Júnior, por sua vez, disputou o governo após três mandatos como deputado federal pelo estado.

Veja a votação para governador do Tocantins*

Professora Dorinha (União Brasil): 45,52%

Vicentinho Júnior (PSDB): 43,94%

Laurez Moreira (PSD): 8,24%

Ataídes Oliveira (Novo): 1,55%

Professor Witer Naves (PSOL): 0,60%

Du Pereira (DC): 0,15%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Como foi a disputa pelo governo do Tocantins?

A eleição para o governo do Tocantins teve como um dos principais elementos a sucessão de Wanderlei Barbosa (Republicanos), que não poderia disputar um terceiro mandato consecutivo. O atual governador havia sido eleito para completar o mandato em 2022 e reeleito no mesmo ano.

Além de Dorinha e Vicentinho, a disputa reuniu o vice-governador Laurez Moreira, o ex-senador Ataídes Oliveira, o professor Witer Naves e o empresário Du Pereira. A candidatura de Subtenente Luiz Carlos (Democrata) constava entre os registros, mas estava indeferida pela Justiça Eleitoral na atualização consultada antes da votação.

Quem é Professora Dorinha?

Maria Auxiliadora Seabra Rezende, conhecida como Professora Dorinha, tem trajetória ligada à educação e à política do Tocantins. Antes de chegar ao Senado, foi deputada federal pelo estado por três mandatos consecutivos, de 2011 a 2022.

Em 2022, Dorinha foi eleita senadora pelo Tocantins. Antes da carreira no Congresso Nacional, ocupou a Secretaria de Educação e Cultura do estado. Em 2026, deixou a disputa pela reeleição ao Senado para concorrer pela primeira vez ao governo estadual.

Na eleição para governador, Dorinha tem Atos Gomes (Republicanos) como candidato a vice.

Quem é Vicentinho Júnior?

Vicente Alves de Oliveira Júnior, o Vicentinho Júnior, é deputado federal pelo Tocantins desde 2015. Nascido em Goiânia, construiu sua carreira política no estado e é filho de Vicentinho Alves, que foi deputado federal e senador pelo Tocantins.

Em 2026, Vicentinho deixou o PP, ingressou no PSDB e foi escolhido para disputar o governo estadual. Esta é a primeira vez que ele concorre ao cargo de governador.

O candidato tem Amélio Cayres (MDB), presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, como vice na chapa.

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Segundo turno no Tocantins

Professora Dorinha e Vicentinho Júnior voltarão às urnas em 25 de outubro para definir quem será o próximo governador do Tocantins. O vencedor comandará o estado no mandato de 2027 a 2030.