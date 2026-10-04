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ELEIÇÕES 2026

Zema é recebido por apoiadores em bar de BH para acompanhar apuração

O candidato votou nesta manhã, em Araxá, e escolheu a capital mineira para assistir à contagem dos votos

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
04/10/2026 20:36

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Zema chega a bar para acompanhar apuração
Zema chega a bar para acompanhar apuração crédito: Marcos Vieira/EM/DA Press

O ex-governador e candidato à Presidência da República Romeu Zema chegou ao Bar da Esquina, no Centro de Belo Horizonte, para acompanhar a apuração dos votos na noite deste domingo (4/10).

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Antes de sua chegada, o segundo andar do estabelecimento foi ocupado por apoiadores, que lotaram as mesas dispostas em filas. Um telão foi montado no bar, onde é transmitida a apuração dos votos pela plataforma do partido Novo.

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Romeu Zema chegou por volta das 18h40 e cumprimentou o público que o aguardava. Ele não falou com a imprensa e aguarda o final da contagem dos votos para dar uma declaração.

Celular na urna

Mais cedo, o candidato foi flagrado com um celular na mão dentro da cabine de votação. O episódio ocorreu na Escola Estadual Delfim Moreira, em Araxá, no Alto Paranaíba, cidade natal de Zema.

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A conduta contraria uma regra da Justiça Eleitoral, criada para proteger o sigilo do voto e coibir crimes. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), Carlos Henrique Perpétuo Braga, classificou o incidente como uma “sucessão de erros”.

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