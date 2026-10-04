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ELEIÇÕES 2026

Nikolas comemora eleição com dança e videochamada com Michelle Bolsonaro

Deputado acompanhou a apuração em comitê no Betânia, em BH, e superou o próprio recorde de votação

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
04/10/2026 21:37

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Nikolas Ferreira
Às 21h22, com 98,26% das urnas apuradas em Minas Gerais, Nikolas somava 3.087.146 votos crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Nikolas Ferreira (PL) comemorou a eleição neste domingo (4/10) com dança, gritos de apoiadores e uma chamada de vídeo com Michelle Bolsonaro (PL-DF). O deputado acompanhou a apuração no comitê central de campanha, no bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte.

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Durante a ligação, Nikolas pediu aplausos para Michelle. “Galera, salva de palmas para a nova senadora do Distrito Federal, Michelle Bolsonaro”, disse, em referência a eleição da ex-primeira-dama.

Do outro lado da chamada, Michelle agradeceu aos apoiadores pela votação de Nikolas. “Eu tô agradecendo por terem eleito o nosso deputado Nikolas Ferreira, o deputado mais votado”, afirmou.

Nikolas então pediu que ela mostrasse a comemoração ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, puxou um coro de “vota Bolsonaro” entre os presentes no comitê.

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Às 21h22, com 98,26% das urnas apuradas em Minas Gerais, Nikolas somava 3.087.146 votos. O resultado superava a própria marca anterior e o colocava como o deputado mais votado da história.

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Em São Paulo, Lucas Pavanato também registrava votação acima de 3 milhões. Com 99,84% das urnas apuradas, ele somava 3.033.430 votos.

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