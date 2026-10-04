Cleitinho convida Simões, Roscoe e Gabriel para integrar governo

Novo governador de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) disse que vai convidar adversários da disputa estadual para integrarem a equipe na próxima gestão. Ele citou o atual governador Mateus Simões (PSD), Flávio Roscoe (PL) e Gabriel Azevedo (MDB).

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O senador acompanhou a apuração dos votos em uma churrascaria de Divinópolis, cidade natal dele, no Centro-oeste do estado, junto a amigos, aliados e familiares. Com o encaminhamento da vitória, ele concedeu entrevista coletiva.

“A partir de amanhã a gente vai sentar, isso é o foco. O foco agora é a transição, a gente vai conversar com o Mateus Simões. Inclusive, eu quero fazer um convite para ver se o Mateus Simões quer ficar no governo. O que for bom a gente vai dar continuidade”, disse.

Cleitinho completou: “O próprio Flávio Roscoe, o Gabriel Azevedo que é um amigo meu. Vou pegar tudo o que é bom de cada um para a gente poder fazer um governo justo”.

Cleitinho comemora

O novo governador vestia uma camisa com uma foto do irmão e do pai, que foram vítimas de câncer, e dedicou a vitória a ambos.

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Cleitinho agradeceu a Deus, pediu uma salva de palmas para Jesus Cristo e começou a cantar o louvor "Deus de Obras Completas": “Eu vou viver a totalidade da promessa”.

