'Muito grata': mãe de Cleitinho Azevedo reage após liderança nas urnas em Minas

O candidato a governador por Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), se destacou nas eleições. Com 81% das urnas apuradas, o senador aparecia com 55% dos votos válidos no estado. Selma Aparecida Azevedo, mãe de Cleitinho, comemorou os votos com emoção. "Estou muito emocionada, muito feliz. Muito obrigada a todos, gratidão!", declarou.

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Ela afirmou que o momento foi inesperado e perfeito. "Eu não imaginava isso, foi tudo de repente, foi perfeito, maravilhoso. Na humildade, na honestidade, com Deus no coração."

Selma também deixou uma mensagem sobre governar para os mais necessitados. "E é isso aí gente, temos que fazer pelos pobres, pelos humildes, é ser humilde o tempo todo e agradar a Deus."

Ela atribuiu o sucesso ao filho com uma ressalva divina: "É mérito dele sim, mas deus que abençoou."

Emocionada, lembrou do outro filho, Matheus Augusto Azevedo, que morreu em julho, decorrente da doença leucemia. "Faltou Matheus aqui, mas ele ta olhando pra gente la de cima."

Cleitinho votou no início da tarde na Escola Estadual Martin Cyprian, no Bairro Catalão, em Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas. O candidato estava com sua esposa e foi recebido por apoiadores, com quem tirou fotos e gravou vídeos.

Na ocasião, ele defendeu a união diante da polarização política e disse que, se eleito, pretende governar para todos. “A minha obrigação agora é pacificar e a pacificação vai começar vindo de Minas Gerais. Vou governar para todos”, afirmou.

Perfil de Cleitinho

Nascido em Divinópolis, Cleiton Gontijo de Azevedo tem 44 anos. Sua carreira política inclui mandatos como vereador, de 2017 a 2019, e deputado estadual, de 2019 a 2023.

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Desde 2023, ele ocupa o cargo de senador, após ser eleito com mais de 4 milhões de votos. O candidato ganhou notoriedade com vídeos nas redes sociais contra privilégios de políticos. Seu vice na chapa é o ex-prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão (Republicanos).