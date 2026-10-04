Domingos Sávio é eleito senador e garante cadeira do PL por Minas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O deputado federal Domingos Sávio (PL) foi eleito senador por Minas Gerais neste domingo (4/10). Com 81,15% das urnas apuradas, às 20h, ele somava 4.106.290 votos, 24,60% dos válidos, e ficou em primeiro lugar na disputa pelas duas vagas. A outra cadeira ficou com Marília Campos (PT), com 3.231.759 votos (19,36%). Na sequência, vieram Carlos Viana, com 17,48%, e Áurea Carolina, com 13,13%. O mandato vai até janeiro de 2035.

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Sávio disputou o Senado na chapa de Flávio Roscoe (PL) ao governo e, na reta final, fez dobradinha com Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), seu antigo crítico. Nas pesquisas, esteve em empate técnico com Marília Campos (PT), Aécio Neves (PSDB) e Carlos Viana (PSD) durante toda a campanha. No Datafolha de 1º de outubro, tinha 9% no total das duas escolhas.

Quem é Domingos Sávio?

Natural de São Tiago, no Campo das Vertentes, Domingos Sávio, de 69 anos, é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e construiu a carreira política no Centro-Oeste mineiro. Foi eleito vereador em 1992 e alcançou o posto de presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, no Oeste de Minas, antes de assumir o cargo de prefeito da cidade, em 1996.

Em 2003, iniciou o primeiro mandato como deputado estadual e foi reeleito em 2006. Posteriormente, exerceu quatro mandatos como deputado federal na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Presidiu o diretório estadual do PL até se licenciar, em 2026, para disputar o Senado com aval direto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Venceu a disputa interna contra outros pré-candidatos do partido, entre eles Eros Biondini, Cristiano Caporezzo e o próprio Superman, que acabou migrando para o Novo.

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Defende pautas conservadoras e relacionadas ao agronegócio, assim como a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, e critica o que chama de omissão do Senado diante do STF.