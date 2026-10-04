Fábio Mitidieri é reeleito governador de Sergipe no 1º turno das eleições

Fábio Mitidieri (PSD) venceu a disputa pelo governo de Sergipe no primeiro turno das Eleições 2026 e foi reeleito para o cargo neste domingo (4/10). O atual governador ultrapassou a marca de 50% dos votos válidos e garantiu a permanência no Palácio dos Despachos por mais quatro anos.

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A chapa de Fábio tem Jeferson Andrade (PSD), presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, como candidato a vice-governador.

Veja a votação para governador de Sergipe*

Fábio Mitidieri (PSD): 59,04%

Valmir de Francisquinho (Republicanos): 37,58%

Dr. Helton (PSOL): 3,15%

Taty Cristina de Jesus (DC): 0,23%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Como foi a disputa pelo governo de Sergipe?

A eleição em Sergipe teve como principal confronto a tentativa de reeleição de Fábio Mitidieri e o retorno de Valmir de Francisquinho à disputa estadual. O ex-prefeito de Itabaiana concorreu pelo Republicanos, quatro anos depois de ter sido impedido de disputar o governo em 2022 por questões relacionadas à sua elegibilidade.

Mitidieri chegou à eleição como governador, cargo que ocupa desde janeiro de 2023. Antes de assumir o Executivo estadual, foi deputado federal por Sergipe. A candidatura à reeleição reuniu partidos como PSD, PT, PSB, União Brasil e PP.

Além de Fábio e Valmir, também concorreram ao governo Emanuel Cacho, Taty Cristina de Jesus e Dr. Helton. A candidatura de Ricardo Marques (PL), inicialmente registrada para a disputa, foi inviabilizada pela Justiça Eleitoral após a renúncia de seu candidato a vice, Érico Menezes, a poucos dias da votação.

Quem é Fábio Mitidieri?

Natural de Aracaju, Fábio Mitidieri tem 49 anos e iniciou a carreira política como vereador da capital sergipana. Depois, foi deputado estadual e deputado federal por Sergipe, antes de disputar o governo do estado em 2022.

Filiado ao PSD, Mitidieri venceu a eleição de 2022 e assumiu o governo de Sergipe em janeiro de 2023. Em 2026, voltou a disputar o cargo para tentar a reeleição e teve novamente o apoio de uma aliança formada por diferentes partidos.

Quem é o vice de Fábio Mitidieri?

Jeferson Andrade (PSD) foi o candidato a vice-governador na chapa vencedora. Deputado estadual, ele presidiu a Assembleia Legislativa de Sergipe e integrou a aliança política formada em torno da candidatura à reeleição de Mitidieri.

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Com a vitória no primeiro turno, Fábio Mitidieri e Jeferson Andrade seguirão à frente do governo de Sergipe por mais quatro anos.