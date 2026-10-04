Do sacolão ao governo: quem é Cleitinho, eleito governador de Minas

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Dez anos depois de conquistar o primeiro mandato eletivo, como vereador de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, Cleiton Gontijo de Azevedo, o Cleitinho (Republicanos), chegou ao posto mais alto da política estadual. Eleito governador de Minas Gerais neste domingo (4/10), o senador de 44 anos construiu uma trajetória de rápida ascensão, impulsionada pelas redes sociais e por um discurso voltado à fiscalização do poder público e ao combate ao que classifica como privilégios da classe política. O parlamentar chega ao governo sem nunca ter ocupado cargo executivo.

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Natural de Divinópolis, onde nasceu em 15 de abril de 1982, Cleitinho trabalhava como comerciante no sacolão de verduras da família antes de ingressar na política. Também atuou como músico. A primeira disputa eleitoral ocorreu em 2016. Naquele ano, conquistou uma cadeira na Câmara Municipal de Divinópolis e terminou a eleição como o terceiro vereador mais votado da cidade.

Ainda no início da carreira política, ganhou projeção com vídeos publicados nas redes sociais, principalmente durante ações de fiscalização de serviços públicos e em críticas ao uso de recursos do Estado.

O mandato municipal durou apenas dois anos. Em 2018, Cleitinho concorreu a deputado estadual pelo então PPS e ampliou sua votação para além de Divinópolis. Foi eleito para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) com mais de 115 mil votos, se tornando o quarto deputado estadual mais votado naquele pleito.

Quatro anos depois, deu um novo salto na carreira política. Em vez de buscar a reeleição para a Assembleia, lançou candidatura ao Senado em 2022. Filiado ao PSC naquele momento, foi eleito com mais de 4 milhões de votos. Posteriormente, migrou para o Republicanos, partido pelo qual disputou o governo de Minas quatro anos mais tarde.

O mandato no Senado começou em fevereiro de 2023 e iria originalmente até 2031. Em Brasília, Cleitinho manteve o discurso centrado na fiscalização e aproximou sua atuação de pautas da direita, tornando-se um dos principais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Casado e pai de uma filha, Cleitinho pertence a uma família que também ampliou sua presença na política mineira. Seu irmão gêmeo, Gleidson Azevedo (Republicanos), deixou a Prefeitura de Divinópolis e foi eleito deputado federal, enquanto outro irmão, Eduardo Azevedo (PL), conquistou a reeleição para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Candidatura de idas e vindas

A definição sobre a candidatura de Cleitinho ao governo de Minas foi marcada por uma sequência de reviravoltas. Líder nas pesquisas durante meses, o senador manteve dúvidas sobre a entrada na disputa e deixou em espera partidos que viam nele um nome capaz de unificar o campo conservador no estado.

Em meio às articulações, Cleitinho perdeu, em 18 de julho, o irmão mais novo, Matheus Azevedo, de 30 anos, que enfrentava uma leucemia. O senador havia sido doador de medula óssea para o irmão e chegou a relatar, no plenário do Senado, o impacto emocional da morte sobre ele e a família.

Uma semana depois, em 25 de julho, Cleitinho chegou à convenção estadual do Republicanos sem ter confirmado a candidatura. Diante da indefinição, a cúpula da legenda decidiu que não poderia mais aguardar uma resposta do senador e passou a buscar outra composição para a disputa pelo governo mineiro.

Dias depois, Cleitinho anunciou que queria concorrer ao Palácio Tiradentes e passou a articular com aliados uma tentativa de convencer a direção nacional do Republicanos a rever a decisão.

As negociações, porém, tiveram uma nova reviravolta em 3 de agosto. Ao lado do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, Cleitinho anunciou que não seria candidato e afirmou que precisava cuidar de si e da família após a morte do irmão.

Menos de 24 horas depois, voltou atrás. Durante a convenção nacional do Republicanos, em Brasília, Cleitinho fez um apelo público para que Marcos Pereira autorizasse sua candidatura ao governo de Minas. O pedido foi rejeitado naquele momento pelo dirigente, que criticou publicamente as sucessivas mudanças de posição do senador.

A indefinição desgastou a relação de Cleitinho com a cúpula nacional do Republicanos e manteve seu futuro eleitoral em aberto nos últimos dias do prazo para as convenções. Mesmo depois de tratar a candidatura como uma “página virada”, porém, a direção nacional retomou as conversas com o senador e decidiu confirmá-lo na disputa pelo governo de Minas.

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Com a vitória, o governador eleito deixa o Senado antes de completar metade do mandato iniciado em 2023. Pela composição da chapa eleita em 2022, a vaga será ocupada pelo primeiro suplente, Alex Diniz.

