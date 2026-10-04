Bruno Engler bate próprio recorde de votos; conheça sua trajetória

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Bruno Engler (PL) foi reeleito para o terceiro mandato como deputado estadual de Minas Gerais, para a legislatura 2027-2031. Com aproximadamente 100% das urnas apuradas, o parlamentar ultrapassou os 670 mil votos e bateu o próprio recorde, superando os 637.412 votos recebidos em 2022.

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A campanha deste ano foi marcada pela presença ao lado de nomes do PL, como o deputado federal Nikolas Ferreira, o candidato ao governo de Minas Gerais, Flávio Roscoe, e o deputado federal e candidato ao Senado eleito, Domingos Sávio. Natural de Curitiba, Engler se destacou em Minas Gerais à frente do Movimento Direita Minas, dedicado à promoção de ideias conservadoras no estado.

Trajetória política

Engler foi candidato a vereador de Belo Horizonte em 2016, quando recebeu pouco mais de dois mil votos. Em 2018, durante a ascensão do bolsonarismo, foi eleito para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) pelo então PSL, com 120.252 votos, sendo o terceiro mais votado para o cargo naquele pleito.

Membro ativo da direita, recebeu o apoio declarado do então presidente Jair Bolsonaro que chegou a se referir a ele como “candidato gordinho”. Na época, o deputado repetiu pautas associadas ao bolsonarismo, como críticas às pesquisas eleitorais, ao distanciamento social adotado durante a pandemia e defesa da cloroquina. Também defendeu “valores familiares”.

Engler também disputou a Prefeitura de Belo Horizonte. Em 2020, ficou em segundo lugar, atrás de Alexandre Kalil, que venceu a eleição no primeiro turno. Em 2024, voltou a disputar o cargo pelo PL, desta vez ao lado da vice, coronel reformada da Polícia Militar Cláudia Romualdo. Na campanha, se apresentou como “o gordinho do Bolsonaro”. A candidatura, no entanto, terminou com a derrota para Fuad Noman.

Relação com Nikolas e Cleitinho

Engler também teve papel na trajetória política de Nikolas Ferreira. Em 2020, foi responsável por lançar o então candidato à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Os dois formaram uma dupla que ganhou destaque nas eleições municipais daquele ano. Nikolas se tornou o segundo vereador mais votado da história de Belo Horizonte. Engler, por sua vez, disputou a Prefeitura da capital e ficou em segundo lugar. Atualmente, Nikolas é deputado federal e um dos principais cabos eleitorais do PL no Brasil.

Outro nome que teve a trajetória política associada a Engler foi o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). O parlamentar já declarou que não estaria no Congresso Nacional nem teria conhecido Bolsonaro se não fosse por Engler.

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Pautas

No mandato na Assembleia Legislativa, Engler defende pautas alinhadas ao bolsonarismo. Entre as prioridades apresentadas estão a retomada cultural, a defesa dos agentes de segurança, a militarização de escolas públicas com problemas de disciplina e baixo desempenho, além do combate ao que classifica como “ideologia de gênero”, “inversão de valores” e “doutrinação” nas escolas. Também afirma que pretende atuar contra privilégios de políticos.