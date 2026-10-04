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NOVO MANDATO

Bruno Engler se reelege como deputado estadual de Minas

Parlamentar do PL supera 400 mil votos com mais de 55% das urnas apuradas e vai para o terceiro mandato na Assembleia

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
04/10/2026 19:28 - atualizado em 04/10/2026 19:28

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Bruno Engler é candidato à Prefeitura de Belo Horizonte e tem apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro
A campanha de Engler contou com a presença de nomes como Nikolas Ferreira (PL), Flávio Roscoe (PL) e Domingos Sávio (PL) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O deputado estadual Bruno Engler (PL) se reelegeu para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e aparece como o candidato mais votado do estado. Com quase 60% das urnas apuradas, o parlamentar já ultrapassa os 460 mil votos.

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A campanha de Engler contou com a presença de nomes como Nikolas Ferreira (PL), Flávio Roscoe (PL) e Domingos Sávio (PL). Ao todo, 77 vagas estavam em disputa na ALMG, sendo que 68 eram ocupadas por parlamentares que buscavam a reeleição, entre eles Engler.

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Aos 29 anos e sendo um dos nomes do bolsonarismo em Minas Gerais, Engler agradeceu aos eleitores nas redes sociais. "Obrigado a todos vocês", publicou.

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Com a reeleição, o parlamentar vai para o terceiro mandato na Assembleia. A votação deste ano também deve superar o resultado obtido por ele em 2022, quando recebeu mais de 637 mil votos.

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